Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. środa, 20 sierpnia 2025 r.
Serwisy tematyczne

ŻUŻEL

Dzisiaj
11:22
Strona główna » Sport » ŻUŻEL

Wiktor Przyjemski w drodze do Polski. "Przejdzie szczegółowe badania"

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
(fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

We wtorkowy wieczór Wiktor Przyjemski zaliczył groźny upadek podczas meczu ligi szwedzkiej. Zawodnik do szpitala przetransportowany został helikopterem, a pierwsze diagnozy mówiły o kontuzjach: kostki i pleców. W środę oficjalny komunikat w sprawie swojego zawodnika wydał Orlen Oil Motor.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Przyjemski doznał urazu w meczu Lejonen Gislaved z Rospiggarną Hallstavik. W siódmym biegu, a swoim drugim występie, już na pierwszym łuku z dużym impetem wjechał w dmuchaną bandę.

– Informujemy, że Wiktor Przyjemski po wczorajszym upadku na torze w Szwecji jest już w drodze do Polski. Na miejscu przejdzie konsultacje oraz szczegółowe badania lekarskie, które pozwolą dokładniej ocenić stan zdrowia naszego zawodnika. O wynikach badań i dalszych decyzjach będziemy informować w najbliższych dniach. Życzymy Wiktorowi dużo siły i szybkiego powrotu do pełni zdrowia – czytamy w komunikacie klubu z Lublina.

Więcej szczegółów na temat potencjalnych urazów najlepszego juniora na świecie przekazał menedżer Lejonen Anders Frojd.

– Wiktor narzekał na kostkę, ale w karetce nie myśleli, że to złamanie. Odczuwał też spory ból w dolnej części pleców, dlatego dostał morfinę. Zabrał go helikopter, ale nie ze względu na poważne obrażenia, tylko na dystans – mówi Frojd cytowany przez portal Speedwayfans.se.

Ekstraliga U24: Motor pokonał ROW Rybnik, ale rywale zabrali bonusa

Ekstraliga U24: Motor pokonał ROW Rybnik, ale rywale zabrali bonusa

Groźny upadek Wiktora Przyjemskiego w Szwecji

Groźny upadek Wiktora Przyjemskiego w Szwecji

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
żużel orlen oil motor lublin wiktor przyjemski

Pozostałe informacje

Studenckie obyczaje za granicą. Czy różnimy się od naszych sąsiadów?

Studenckie obyczaje za granicą. Czy różnimy się od naszych sąsiadów?

Studenckie życie budzi na myśl skojarzenia z intensywną nauką, trudnymi egzaminami i pierwszymi poważnymi wyzwaniami w życiu jako dorośli. Jednak obyczaje studenckie to zupełnie inny świat a tradycje te potrafią znacząco różnić się od siebie w zależności od kraju. Choć w Polsce te tradycje nie odbiegają od tego, czego możemy doświadczyć u swoich europejskich sąsiadów, warto przyjrzeć się, jak wygląda to u nas, a jak u innych.
Śmiertelne postrzelenie 60-latka. Jest areszt dla myśliwego

Śmiertelne postrzelenie 60-latka. Jest areszt dla myśliwego

Jest tymczasowy areszt dla myśliwego, podejrzanego o śmiertelne postrzelenie 60-latka podczas polowania w miejscowości Młyniska (pow. lubartowski).
W czasie II wojny światowej społeczność żydowska Chełma została stłoczona w getcie, gdzie panowały głód, choroby i skrajne warunki życia – było to etapem przejściowym przed deportacjami do obozu śmierci w Sobiborze
galeria

Twarze zza szyb. Chełm patrzy w oczy swojej przeszłości

Przy ulicy Kopernika 1 zatrzymują się przechodnie. Nie dlatego, że witryny zachęcają promocją, ale dlatego, że z okien patrzą na nich ludzie sprzed wieku, dawni mieszkańcy Chełma. „Okna Pamięci” Doroty Bidy to wystawa, która zmienia spacer w spotkanie z historią.

Wiktor Przyjemski w drodze do Polski. "Przejdzie szczegółowe badania"

Wiktor Przyjemski w drodze do Polski. "Przejdzie szczegółowe badania"

We wtorkowy wieczór Wiktor Przyjemski zaliczył groźny upadek podczas meczu ligi szwedzkiej. Zawodnik do szpitala przetransportowany został helikopterem, a pierwsze diagnozy mówiły o kontuzjach: kostki i pleców. W środę oficjalny komunikat w sprawie swojego zawodnika wydał Orlen Oil Motor.
Koncerty: D-BOMB, Dj Nielo, Lili - święto plonów powiatu Parczewskiego!
24 sierpnia 2025, 0:00

Koncerty: D-BOMB, Dj Nielo, Lili - święto plonów powiatu Parczewskiego!

Już 24 sierpnia mieszkańcy powiatu Parczewskiego uczczą tegoroczne plony podczas zabawy dożynkowej na stadionie w Siemieniu.
Zabytkowe cacka na kółkach i ich właściciele, pasjonaci motoryzacji zjadą do Zamościa już po raz czwarty
NASZ PATRONAT
30 sierpnia 2025, 14:00
galeria

Zabytki na kółkach. Czwarty zlot wiekowych aut i motocykli

Swój udział zapowiedziało już 150 kierowców. Możliwe, że będzie ich jeszcze więcej, bo zgłaszać można się nadal 4. Zlot Pojazdów Zabytkowych jest planowany w Zamościu na ostatni weekend wakacji.
Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

W nocy z wtorku na środę w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim doszło do eksplozji niezidentyfikowanego obiektu. Na szczęście nikt nie został ranny. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych mówi o elemencie starego silnika ze śmigłem. Innego zdania jest generał Artur Jakubczyk, były dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, który twierdzi, że mógł to być rosyjski dron.
Plac Litewski zamieni się w strefę sportowych emocji

Plac Litewski zamieni się w strefę sportowych emocji

W najbliższy czwartek, 21 sierpnia, na Placu Litewskim odbędzie się wydarzenie „Łączy nas sport, łączy nas Lublin”. Mieszkanki i mieszkańcy będą mogli spróbować swoich sił w koszykarskich rywalizacjach oraz sprawdzić wiedzę o lubelskim sporcie. Start o godz. 10.00.
Lubelskie: Sinice znów zakwitły. Nie ma kąpieli

Lubelskie: Sinice znów zakwitły. Nie ma kąpieli

Sinice znowu zakwitły. Sanepid zamknął kąpielisko w Kulikowie (gm. Sułów) położone nad zalewem w Nieliszu.
W kamienicy przy ulicy Krakowskie Przedmieście 30 mieści się amerykańska restauracja, ale także znajdują się lokale mieszkalne.
AKTUALIZACJA

Kolejna kamienica wyłączona z użytkowania. Powodem pęknięcia

Jedna z kamienic na lubelskim deptaku została wyłączona z użytkowania z powodu pęknięć na ścianach. Dzisiaj inspektorat budowlany zdecyduje o jej dalszym losie.

Wystawę można podziwiać na placu Litewskim do końca sierpnia

Wystawa na Placu Litewskim z okazji 75 urodzin Motoru Lublin

Prawdziwa gratka dla kibiców Motoru Lublin. Klub z okazji 75-lecia przygotował wystawę na Placu Litewskim. Będzie można ją oglądać do końca sierpnia.
Osiny
aktualizacja
galeria

Wybuch pod Łukowem. Wstępne ustalenia wskazują na dron wojskowy

W nocy nieznany obiekt spadł i eksplodował na polu kukurydzy w powiecie łukowskim. W pobliżu pełno jest nadpalonych elementów plastikowych i metalowych. Najprawdopodobniej był to dron.

Makabryczne odkrycie przy eksmisji lokatora w kamienicy komunalnej

Makabryczne odkrycie przy eksmisji lokatora w kamienicy komunalnej

Makabryczne odkrycie w mieszkaniu komunalnym w Białej Podlaskiej. Przy próbie eksmisji znaleziono zwłoki 38-letniego najemcy lokalu. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.
Ekstraliga U24: Motor pokonał ROW Rybnik, ale rywale zabrali bonusa

Ekstraliga U24: Motor pokonał ROW Rybnik, ale rywale zabrali bonusa

Ciekawy finisz w Ekstralidze U24. Motor ciągle ma szansę na występ w finale. „Koziołki” w ostatnich dniach mocno skomplikowały sobie jednak życie. Najpierw drużyna Macieja Kuciapy przegrała u siebie z Beckhoff Spartą Wrocław. We wtorek lublinianie pokonali ROW Rybnik, ale „tylko” za dwa punkty – 52:38.
Zdjęcie ilustracyjne

Poleje się asfalt na Dunikowskiego. Jeszcze w tym roku kierowcy pojadą jak po stole

Nową nawierzchnię na ważnej dla dzielnicy Dziesiąta ulicy Dunikowskiego zyskają mieszkańcy Lublina. Chodzi o ponad 200 - metrowy odcinek drogi. Prace mają potrwać dwa miesiące.
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 