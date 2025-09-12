Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. piątek, 12 września 2025 r.
Serwisy tematyczne

ŻUŻEL

Dzisiaj
21:20
Strona główna » Sport » ŻUŻEL

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Autor: Zdjęcie autora bs
Udostępnij 0 A A
(fot. Orlen Oil Motor Lublin/facebook)

Koniec dominacji Polski w mistrzostwach świata juniorów. W piątek na torze w Vojens najlepszy okazał się Nazar Parnicki i odebrał złoto prowadzącemu przed trzecią rundą zawodów Wiktorowi Przyjemskiemu. Zawodnikowi Orlen Oil Motoru za srebrny medal należą się jednak ogromne brawa, bo 19 sierpnia uległ on groźnemu wypadkowi i potrzebował niespełna miesiąca by wrócić na żużlowy tor

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

W piątek pogoda w Danii nie rozpieszczała, ale ostatecznie udało się odjechać zawody. Przed ich rozpoczęciem liderem cyklu był Wiktor Przyjemski. 20-latek pokazał ogromny charakter, bo do Vojens przyjechał niespełna miesiąc po koszmarnym upadku w lidze szwedzkiej. Przyjemski 19 sierpnia doznał pęknięcia lewej kostki, a mimo to bardzo szybko zdołał wrócić na żużlowy owal.

W piątek najlepiej dysponowany był Nazar Parnicki. Reprezentant Ukrainy w każdym z biegów ze swoim udziałem nie miał sobie równych. Zdecydowanie gorzej szło Przyjemskiemu. Polak zaczął od defektu, potem co prawda sięgnął po „trójkę”, ale w kolejnych dwóch biegach zdobył po jednym punkcie, a następnie wywalczył kolejne dwa i zajął ostatecznie 11. miejsce.

Po rundzie zasadniczej na prowadzeniu był Parnicki, a że pogoda w Vojens znów zaczęła się psuć zapadła decyzja o rezygnacji z przeprowadzenia półfinałów i finału. Tym samym reprezentant Ukrainy wygrał zawody w Danii i został indywidualnym mistrzem świata juniorów. Srebro powędrowało do Przyjemskiego, któremu za charakter należą się i tak wielkie słowa uznania. Stawkę na podium klasyfikacji generalnej uzupełnił Mikkel Andersen.

 – W tych okolicznościach srebro to ogromny sukces. Ostatnie trzy tygodnie były intensywne i wymagające, ale dzięki determinacji mojego teamu i wielu osób, które mi pomogły w tym czasie, udało się zdobyć ten medal. Z tego miejsca chciałbym Wam wszystkim podziękować za pomoc. Wszystkim fanom natomiast dziękuję za doping i wszystkie głosy wsparcia – przekazał za pośrednictwem swojego konta na facebooku żużlowiec Orlen Oil Motoru.

Wyniki 3. finału SGP2 w Vojens

1. Nazar Parnicki (Ukraina) 15 (3,3,3,3,3)

2. Bastian Pedersen (Dania) 12 (3,3,3,2,1)

3. Mikkel Andersen (Dania) 12 (2,2,2,3,3)

4. Dan Thompson (Wielka Brytania) 10 (3,2,2,1,2)

5. Norick Bloedorn (Niemcy) 9 (d,2,3,3,1)

6. Adam Bednar (Czechy) 9 (1,3,1,2,2)

7. Casper Henriksson (Szwecja) 8 (1,0,3,1,3)

8. Mathias Pollestad (Norwegia) 8 (2,1,d,2,3)

9. Antoni Mencel (Polska) 8 (3,1,1,2,1)

10. William Drejer (Dania) 7 (2,0,2,3,0)

11. Wiktor Przyjemski (Polska) 7 (d,3,1,1,2)

12. Villads Nagel (Dania) 6 (2,1,2,0,1)

13. Mitchell McDiarmid (Australia) 5 (0,2,0,1,2)

14. Kevin Małkiewicz (Polska) 3 (1,1,1,0,0)

15. Jake Mulford (Wielka Brytania) 1 (1,d,d,0,0)

16. Jan Przanowski (Polska) 0 (0,0,0,u,0)

17. Nicolai Heiselberg (Dania) nie startował

18. Niklas Holm Jakobsen (Dania) nie startował.

Bieg po biegu

1. (59,15) Mencel, Nagel, Bednar, McDiarmid

2. (61,69) Thompson, Drejer, Mulford, Przanowski

3. (61,00) Pedersen, Andersen, Henriksson, Przyjemski (d/4)

4. (59,30) Parnicki, Pollestad, Małkiewicz, Bloedorn (d/4)

5. (59,97) Przyjemski, Bloedorn, Mencel, Przanowski

6. (59,17) Parnicki, Andersen, Nagel, Drejer

7. (58,47) Pedersen, McDiarmid, Małkiewicz, Mulford (d/4)

8. (59,29) Bednar, Thompson, Pollestad, Henriksson

9. (58,74) Pedersen, Drejer, Mencel, Pollestad (d/3)

10. (60,14) Henriksson, Nagel, Małkiewicz, Przanowski

11. (59,20) Parnicki, Thompson, Przyjemski, McDiarmid

12. (60,57) Bloedorn, Andersen, Bednar, Mulford (d/st)

13. (59,34) Parnicki, Mencel, Henriksson, Mulford

14. (60,42) Bloedorn, Pedersen, Thompson, Nagel

15. (60,02) Andersen, Pollestad, McDiarmid, Przanowski (u/4)

16. (60,12) Drejer, Bednar, Przyjemski, Małkiewicz

17. (59,99) Andersen, Thompson, Mencel, Małkiewicz

18. (60,17) Pollestad, Przyjemski, Nagel, Mulford

19. (60,43) Henriksson, McDiarmid, Bloedorn, Drejer

20. (59,53) Parnicki, Bednar, Pedersen, Przanowski

Klasyfikacja końcowa SGP 2

1. Nazar Parnicki (Ukraina) 52 pkt * 2. Wiktor Przyjemski (Polska) 42 pkt * 3. Mikkel Andersen (Dania) 36 pkt * 4. Adam Bednar (Czechy) 35 pkt * 5. William Drejer (Dania) 33 pkt.

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
żużel lubelski żużel SGP2 orlen oil motor lublin wiktor przyjemski

Pozostałe informacje

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Wiktor Przyjemski z Orlen Oil Motoru Lublin wicemistrzem świata juniorów

Koniec dominacji Polski w mistrzostwach świata juniorów. W piątek na torze w Vojens najlepszy okazał się Nazar Parnicki i odebrał złoto prowadzącemu przed trzecią rundą zawodów Wiktorowi Przyjemskiemu. Zawodnikowi Orlen Oil Motoru za srebrny medal należą się jednak ogromne brawa, bo 19 sierpnia uległ on groźnemu wypadkowi i potrzebował niespełna miesiąca by wrócić na żużlowy tor
Rosyjsski dron w Wohyniu

Drony nad Polską wywołały falę dezinformacji. Eksperci obalają teorie spiskowe

Rosyjskie trolle i dezinformacja. Sukces Rosjan w sferze informacyjnej był tylko częściowy i został zniwelowany przez szybką i stanowczą reakcję instytucji rządowych i internautów. A eksperci weryfikują i obalają kolejne teorie spiskowe.
Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Maria Prieto O’Mullony to charakterna zawodniczka

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim, trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Bon ciepłowniczy i zamrożenie cen prądu do końca roku. Sejm przegłosował

Sejm w piątek uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto.

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Syreny alarmowe, przydatne informacje i Poradnik bezpieczeństwa

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta awansowała do finału mistrzostw świata

Julia Szeremeta pokonała Valerię Arboledę Mendozę i awansowała do finału mistrzostw świata w kategorii wagowej 57 kg.
Azoty Puławy przegrały w Gdańsku z PGE Wybrzeżem 32:39

Azoty Puławy gorsze od PGE Wybrzeża Gdańsk

W spotkaniu otwierającym trzecią kolejkę Azoty Puławy przegrały z PGE Wybrzeżem Gdańsk 32:39
Naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich i Sekretarz generalny NATO Mark Rutte na konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli

Po rosyjskich dronach nad Polską, NATO uruchamia „Wschodnią Straż”

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że Sojusz uruchamia „Wschodnią Straż”, aby jeszcze bardziej wzmocnić pozycję NATO na wschodniej flance.
Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Marta Wcisło o dronach i słowach pisanych cyrylicą

Na piątkowej konferencji prasowej Marta Wcisło ostro skrytykowała wypowiedzi niektórych polityków PiS-u i Konfederacji. – Ich słowa są pisane cyrylicą – powiedziała europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

Pies "Kumpel"
Alarm24

Ktoś z parafii zabił mi psa - twierdzi pan Arkadiusz

Pan Arkadiusz, jak co dzień rano, spacerował ze swoimi trzema psami w okolicach kościoła przy ulicy Gospodarczej w Lublinie. Niestety: od dziś ma już tylko dwa czworonogi, a sprawa jest tyleż bulwersująca, co i tajemnicza. Jego pupil „Kumpel” padł przy ogrodzeniu parafii.
Ćwiczenia Zapad 2021

Zapad-2025: Jakie cele ma Rosja i czego można się obawiać?

Prowokacje, odwracanie uwagi, przećwiczenie obsługi i ochrony instalacji takich jak Oriesznik, propaganda. Jakie cele mają Rosjanie i co chcą osiągnąć podczas manewrów Zapad-2025.
Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku
galeria

Europejski Festiwal Smaku: W poszukiwani najlepszego smaku

Jest Jarmark Festiwalowy na Starym Mieście, są pokazy i degustacje. Będą koncerty i mistrzostwa w jedzeniu cebularzy na czas. W Lublinie trwa Europejski Festiwal Smaku.

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

Przebudowa ulicy Podwale. W sobotę będzie całkowity zakaz ruchu

W sobotę, 13 września, na ulicy Podwale w Lublinie będą prowadzone roboty bitumiczne polegające na wykonaniu warstwy wiążącej na całej długości ulicy. To oznacza całkowity zakaz ruchu od 6 do 18.

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Sikorski w Kijowie o ataku rosyjskich dronów: To nie była pomyłka

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z ministrem obrony Ukrainy Denysem Szmyhalem. Tematem rozmów była współpraca obronna i wspólne działania wobec rosyjskiej agresji oraz możliwości przechwytywania celów powietrznych.
Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie
NA SCENIE
13 września 2025, 0:00
galeria

Poskromienie Złośnicy. Premiera w Teatrze Osterwy w Lublinie

Będzie to współczesna interpretacja. Nie zmieniamy Szekspira, niczego nie dopisujemy – zapewnia Igor Gorzkowski, reżyser Poskromienia złosnicy. Premiera już w sobotę, 13 września. W Teatrze Osterwy w Lublinie.

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
To może być wielki mistrz
WIDEO

To może być wielki mistrz

film
Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy
film

Gwiazdorska drużyna w lubelskiej klasie A. Wokalista disco polo i byli zawodnicy ekstraklasy

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 