W piątek pogoda w Danii nie rozpieszczała, ale ostatecznie udało się odjechać zawody. Przed ich rozpoczęciem liderem cyklu był Wiktor Przyjemski. 20-latek pokazał ogromny charakter, bo do Vojens przyjechał niespełna miesiąc po koszmarnym upadku w lidze szwedzkiej. Przyjemski 19 sierpnia doznał pęknięcia lewej kostki, a mimo to bardzo szybko zdołał wrócić na żużlowy owal.

W piątek najlepiej dysponowany był Nazar Parnicki. Reprezentant Ukrainy w każdym z biegów ze swoim udziałem nie miał sobie równych. Zdecydowanie gorzej szło Przyjemskiemu. Polak zaczął od defektu, potem co prawda sięgnął po „trójkę”, ale w kolejnych dwóch biegach zdobył po jednym punkcie, a następnie wywalczył kolejne dwa i zajął ostatecznie 11. miejsce.

Po rundzie zasadniczej na prowadzeniu był Parnicki, a że pogoda w Vojens znów zaczęła się psuć zapadła decyzja o rezygnacji z przeprowadzenia półfinałów i finału. Tym samym reprezentant Ukrainy wygrał zawody w Danii i został indywidualnym mistrzem świata juniorów. Srebro powędrowało do Przyjemskiego, któremu za charakter należą się i tak wielkie słowa uznania. Stawkę na podium klasyfikacji generalnej uzupełnił Mikkel Andersen.

– W tych okolicznościach srebro to ogromny sukces. Ostatnie trzy tygodnie były intensywne i wymagające, ale dzięki determinacji mojego teamu i wielu osób, które mi pomogły w tym czasie, udało się zdobyć ten medal. Z tego miejsca chciałbym Wam wszystkim podziękować za pomoc. Wszystkim fanom natomiast dziękuję za doping i wszystkie głosy wsparcia – przekazał za pośrednictwem swojego konta na facebooku żużlowiec Orlen Oil Motoru.

Wyniki 3. finału SGP2 w Vojens

1. Nazar Parnicki (Ukraina) 15 (3,3,3,3,3)

2. Bastian Pedersen (Dania) 12 (3,3,3,2,1)

3. Mikkel Andersen (Dania) 12 (2,2,2,3,3)

4. Dan Thompson (Wielka Brytania) 10 (3,2,2,1,2)

5. Norick Bloedorn (Niemcy) 9 (d,2,3,3,1)

6. Adam Bednar (Czechy) 9 (1,3,1,2,2)

7. Casper Henriksson (Szwecja) 8 (1,0,3,1,3)

8. Mathias Pollestad (Norwegia) 8 (2,1,d,2,3)

9. Antoni Mencel (Polska) 8 (3,1,1,2,1)

10. William Drejer (Dania) 7 (2,0,2,3,0)

11. Wiktor Przyjemski (Polska) 7 (d,3,1,1,2)

12. Villads Nagel (Dania) 6 (2,1,2,0,1)

13. Mitchell McDiarmid (Australia) 5 (0,2,0,1,2)

14. Kevin Małkiewicz (Polska) 3 (1,1,1,0,0)

15. Jake Mulford (Wielka Brytania) 1 (1,d,d,0,0)

16. Jan Przanowski (Polska) 0 (0,0,0,u,0)

17. Nicolai Heiselberg (Dania) nie startował

18. Niklas Holm Jakobsen (Dania) nie startował.

Bieg po biegu

1. (59,15) Mencel, Nagel, Bednar, McDiarmid

2. (61,69) Thompson, Drejer, Mulford, Przanowski

3. (61,00) Pedersen, Andersen, Henriksson, Przyjemski (d/4)

4. (59,30) Parnicki, Pollestad, Małkiewicz, Bloedorn (d/4)

5. (59,97) Przyjemski, Bloedorn, Mencel, Przanowski

6. (59,17) Parnicki, Andersen, Nagel, Drejer

7. (58,47) Pedersen, McDiarmid, Małkiewicz, Mulford (d/4)

8. (59,29) Bednar, Thompson, Pollestad, Henriksson

9. (58,74) Pedersen, Drejer, Mencel, Pollestad (d/3)

10. (60,14) Henriksson, Nagel, Małkiewicz, Przanowski

11. (59,20) Parnicki, Thompson, Przyjemski, McDiarmid

12. (60,57) Bloedorn, Andersen, Bednar, Mulford (d/st)

13. (59,34) Parnicki, Mencel, Henriksson, Mulford

14. (60,42) Bloedorn, Pedersen, Thompson, Nagel

15. (60,02) Andersen, Pollestad, McDiarmid, Przanowski (u/4)

16. (60,12) Drejer, Bednar, Przyjemski, Małkiewicz

17. (59,99) Andersen, Thompson, Mencel, Małkiewicz

18. (60,17) Pollestad, Przyjemski, Nagel, Mulford

19. (60,43) Henriksson, McDiarmid, Bloedorn, Drejer

20. (59,53) Parnicki, Bednar, Pedersen, Przanowski

Klasyfikacja końcowa SGP 2

1. Nazar Parnicki (Ukraina) 52 pkt * 2. Wiktor Przyjemski (Polska) 42 pkt * 3. Mikkel Andersen (Dania) 36 pkt * 4. Adam Bednar (Czechy) 35 pkt * 5. William Drejer (Dania) 33 pkt.