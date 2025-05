Andrzej Duda w Tomaszowie Lubelskim. Powód: Był tu jako kandydat, wraca jako prezydent

Co ważne, Tomaszów Lubelski ma być jedynym miastem w województwie lubelskim, do którego w czwartek zawita prezydent Andrzej Duda. Specjalnie po to przyleci do naszego regionu śmigłowcem. Przed południem swoje obowiązki ma jeszcze do wypałnienia w Warszawie.

Jak się dowiadujemy, podczas pobytu w Tomaszowie Lubelskim prezydent pojawi się nie tylko w Parku Miejskim im. Augusta Krzyżanowskiego, również w jednym z zakładów produkcyjnych, ale jedynie jedna część wizyty ma być otwarta dla mieszkańców i mediów.

Kilka dni później, w niedzielę 1 czerwca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich w Polsce. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, wytypowany i wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Tego dnia Polki i Polacy zdecydują, kto będzie prezydentem naszego kraju przez kolejnych 5 lat. Druga, ostatnia kadencja Andrzeja Dudy zakończy się w sierpniu, bo w sierpniu 2020 został po raz drugi zaprzysiężony na prezydenta RP.