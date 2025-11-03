Skwer im. arcybiskupa Józefa Życińskiego po remoncie. „Brakuje jego głosu w przestrzeni publicznej”

Remont skweru, położonego u zbiegu al. Racławickich i ul. Radziszewskiego, kosztował ponad 900 tys. zł. Centralnym punktem placu jest pomnik ks. Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

– Po siedmiu latach miałem takie szczęście przywieźć go do Lublina jako arcybiskupa lubelskiego. Mogę powiedzieć, że był moim szefem, ale równocześnie przyjacielem – wspominał metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, który uczestniczył w święceniach biskupich Józefa Życińskiego w 1990 roku.

Nawiązując do pomnika ks. Radziszewskiego, dodał: – Dwóch wybitnych naukowców; dwóch ludzi, którzy mieli szerokie spojrzenie; którzy zapisali się złotymi zgłoskami.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zwrócił uwagę, że odnowiony skwer to nie tylko miejsce wypoczynku. – To także upamiętnienie wielkiej postaci naszego miasta, która miała ogromny wpływ na kształtowanie osób odpowiedzialnych dziś za Lublin, region i Polskę – podkreślił.

– Ksiądz arcybiskup był też bezkompromisowy. Potrafił twardo powiedzieć, co wolno, a czego nie wolno; jakie jest zdanie Kościoła i jego. Brakuje tej postaci. Jestem przekonany, że ten brak dialogu, który wyraźnie obserwujemy dzisiaj w życiu publicznym, inaczej by wyglądał, gdyby ksiądz arcybiskup żył – dodał Żuk.

Podczas uroczystości laudację wygłosił ks. prof. Marek Słomka, sekretarz abp. Życińskiego w latach 2002–2008. – Arcybiskup był wytrawnym apologetą chrześcijańskim – bronił i pokazywał piękno wiary, ale zarazem zabiegał, by religia była racjonalna i otwarta np. na kulturę, na naukowy obraz świata. Dlatego też tak intensywnie walczył z przejawami irracjonalizmu w wierze religijnej i życiu publicznym; krytycznie odnosił się do wykorzystywania religii do celów politycznych – mówił.

Skwer, noszący imię arcybiskupa Życińskiego od 2012 roku, jeszcze niedawno był tematem sporu o lokalizację pomnika ks. Radziszewskiego. W 2022 roku monument został przeniesiony z placu decyzją władz KUL, co spotkało się ze sprzeciwem archidiecezji lubelskiej. Po kilku miesiącach pomnik wrócił na swoje miejsce – miasto zobowiązało się wówczas do rewitalizacji terenu przy współpracy z uczelnią.

Abp Józef Życiński był jednym z najbardziej rozpoznawalnych hierarchów Kościoła w Polsce. Urodził się w 1948 r. w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. Był filozofem, teologiem, publicystą, metropolitą lubelskim w latach 1997–2011 i wielkim kanclerzem KUL. Zmarł nagle 10 lutego 2011 r. w Rzymie. Miał 62 lata.