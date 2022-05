Lubelskie. Burmistrz podjął decyzję co do sowieckiego pomnika

W sondzie wzięło udział 680 osób. Usunięcia powstałego w drugiej połowie lat 60. pomnika chciało 468 ankietowanych, 212 było przeciw. Drugie pytanie dotyczyło propozycji postawienia w tym miejscu nowego monumentu, poświęconego tzw. „Rzeczpospolitej Włodawskiej”. W tym przypadku większość uczestników badania odpowiedziała twierdząco.

Po ogłoszeniu wyników ankiety burmistrz Wiesław Muszyński zapowiedział, że ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w ciągu kilku dni. Ogłosił ją wczoraj przed południem w mediach społecznościowych informując, że przychyla się do zdania mieszkańców. W tym samym czasie teren pomnika był ogradzany, a ekipa budowlana rozpoczynała przygotowania do jego rozbiórki. Główne prace z nią związane mają ruszyć dzisiaj. Robotnicy pozostawią tylko fundamenty, na których za trzy miesiące ma stanąć nowy monument. Jego projekt miasto ma przedstawić w najbliższym czasie.

- Cieszę się, że spodobał się Państwu pomysł powstania w tym miejscu nowego monumentu poświęconego tzw. Rzeczpospolitej Włodawskiej. Pozwoli on mieszkańcom Włodawy oraz turystom na nowo odkryć piękną historię naszego miasta z czasów kampanii wrześniowej 1939 r. Przy nowym pomniku staną maszty, na których umieszczone zostaną flagi Polski, Włodawy i Unii Europejskiej oraz tablica informacyjna. Jestem przekonany, że dzięki zaplanowanym zmianom nasze miasto zyska nową atrakcję turystyczną – napisał Muszyński na Facebooku. Burmistrz poinformował też, że koszty demontażu starego pomnika i budowy nowego pokryje Instytut Pamięci Narodowej.

- Konserwator już dostał kosztorys, po załatwieniu formalności wykonawca będzie mógł zacząć prace. Ma czas do końca września. Już w zeszłym roku chcieliśmy to zrobić ale wówczas nie było nas stać. Złożyliśmy wniosek do MKiDN o 200 tysięcy złotych, dostaliśmy połowę. Choć teraz oferent chciał tyle samo za naprawę wiatraka w skansenie, efekt będzie, bo gmina dołożyła brakujące 20 tysięcy zł – wyjaśnia wójt, który szacuje, że jeszcze by się przydało ze 200 tysięcy na uratowanie chałupy, bo jest już dokumentacja na potrzebne prace. Zabezpieczeni dachu to doraźna sprawa – dodaje.

Jak zapowiadają organizatorzy program jarmarku powstaje, podobnie jak zasady uczestnictwa. Wiadomo, że dla odwiedzających, jak zawsze wstęp 24 lipca będzie gratis.