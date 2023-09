Nocne wypadki

W niedzielę, około godz. 22.35 na trasie Kock-Lubartów samochód osobowy najechał na przebiegającego drogę łosia. Jedna osoba została ranna. Służby ratunkowe pracowały na miejscu zdarzenia prawie do 2 w nocy. Tuż przed północą, około godz. 23.50 w Sitańcu koło Zamościa zderzyły się trzy osobówki. Jedna osoba ranna, przetransportowana do szpitala. Utrudnienia na drodze trwały do godz. 3 nad ranem. a