100 lat z sikawką. Okrągły jubileusz w OSP

Cały weekend w trasie. Nóż w szyi, zasłabnięcie na wodzie, wypadki

Co dzień, to inne wezwanie. Medycy ze Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie mają za sobą pracowity weekend. Wezwania przychodziły od piątku do niedzieli. Trzeba było interweniować w kilku różnych sytuacjach.