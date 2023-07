Cwaniak naciągał ludzi. Brał pieniądze za bezpłatny parking przy ZOO

Komunikat z ostrzeżeniem o możliwości oszustwa ukazał się na początku minionego weekendu. Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu przypomniał swoim gościom, że wszystkie pobliskie parkingi są dla zwiedzających darmowe. Również ten położony przy siedzibie LHS na ulicy Szczebrzeskiej grzecznościowo udostępniany w trakcie weekendów. Bo okazało się, że ktoś postanowił na nim zarabiać.

– W poprzedni weekend jakiś cwaniak pobierał od parkujących tam ludzi opłaty. Brał 10 złotych za postój, nie dawał oczywiście żadnego paragonu – opowiada Grzegorz garbuz, dyrektor ZOO w Zamościu.

Sprawa wyszła na jaw, gdy do kasy ogrodu zgłosiłą się kobieta, która chciała rozmienić pieniądze, aby „inkasentowi” od razu zapłacić. Pracownicy ZOO wyprowadzili ją z błędu i natychmiast poszli na parking przy LHS, aby dopaść oszusta. Niestety, już go tam nie było. – Zgłosiliśmy to oczywiście od razu straży miejskiej i policji – podkreśla dyr. Garbuz.

Przypomina, że zwiedzający ZOO mają do dyspozycji w pobliżu sporo miejsc parkingowych. Na placu przed bramą główną jest ich około 80. Poza tym niedaleko są parkingi przy ul. Szczebrzeskiej. – W trakcie weekendów kilkadziesiąt miejsc udostępnia naszym gościom grzecznościowo właśnie LHS. No i samochody można zostawiać przy markecie na ul. Dzieci Zamojszczyzny, bo tam mamy naszą kasę weekendową – wylicza dyrektor ogrodu.