Szersze poparcie dla kandydatki PO. Na Jaczyńską stawia też PSL

Zamość: Tania kanalizacja na Karolówce. Miasto sporo oszczędzi

Dobre kilkaset tysięcy złotych zaoszczędzi miasto Zamość na budowie kanalizacji przy ul. Braterstwa Broni i Lawendowej. Dzięki temu, że wybrana oferta była dużo tańsza, niż założono w kosztorysie, to do dotacji z Polskiego Ładu samorząd dołoży tylko ok. 57 tys. zł.