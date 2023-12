Zamość już ma. Deficytowy budżet, rosnące zadłużenie i inwestycyjne plany

Głosów zachwytu nad tym, co zaproponował prezydent Zamościa na sesji nie było. Krytyka, zwłaszcza ze strony opozycji, owszem. Ale ostatecznie, mimo wytknięcia błędów w dotychczasowym zarządzaniu finansami miasta i wyrażenia niepokoju wciąż rosnącym zadłużeniem (pod koniec przyszłego roku ma to być ponad 240 mln zł) znalazła się w zamojskiej RM wystarczająca większość, by budżet na rok 2024 został przyjęty.

Uwzględniono w nim dochody na poziomie ok. 617 mln zł, a także wydatki sięgające lekko ponad 655 mln, z czego majątkowe czyli inwestycyjne to ponad 140 mln zł.

Najkosztowniejszym z planowanych do rozpoczęcia i realizacji w przyszłym roku zadań drogowych jest rozbudowa ulicy Lwowskiej wraz z budową ulic Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty (ma pochłonąć łącznie ponad 20 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie prawie 15 mln).

Za ok. 6 mln zł będzie przebudowywana ulica Legionów (dotacja stanowi 50 proc.). Ponad 2,4 mln pójdzie natomiast na przebudowę ulicy Podwale (środki zewnętrzne to ok. 1 mln zł), a wielokrotnie więcej, bo 20,6 mln na drogi w podstrefie ekonomicznej (dofinansowanie na poziomie 19,1 mln).

Najkosztowniejsze inwestycje w oświacie to m.in. „podniesienie efektywności energetycznej” przedszkoli, co ma kosztować ponad 5 mln zł (dotacja ok. 3,9 mln). Natomiast ponad 2 mln pójdą na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 (tu wsparcia udzieli UE).

Zbliżona kwota zostanie wydana na budowę kanalizacji na os. Karolówka.

Natomiast blisko 8,9 mln zł miasto planuje wydać w 2024 na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Chodzi m.in. o kolejny etap prac konserwatorskich w Starej Bramie Lwowskiej, ale też np. renowację podcieni kamienic przy ul. Staszica, schodów Ratusza oraz modernizację Domu Centralnego czy cmentarza parafialnego. Te zadania są w znacznej części również finansowane z budżetu państwa.

Miasto zamierza ponadto kontynuować kosztującą kilkadziesiąt mln zł budowę stadionu OSiR, za zdecydowanie mniejsze kwoty odnawiać szkolne boiska np. przy SP nr 6 i nr 4 oraz III LO, a także inwestować w wymianę oświetlenia.

W ramach budżetu obywatelskiego za 1,3 mln zł powstanie tężnia solankowa przy parku. Bez jakiejkolwiek dotacji podobna kwota ma być wydana na gruntowną przebudowę fontanny na Rynku Wodnym.

Za przedstawioną na sesji uchwałą budżetową opowiedziało się 13 radnych. Przeciwko było pięć osób: Marek Kudela, Janusz Kupczyk, Wiesław Nowakowski, Grzegorz Podgórski i Rafał Zwolak. Od głosu wstrzymali się: Agnieszka Klimczuk, Witold Tkaczyk i Dariusz Zagdański.

Podobnie wyglądało głosowanie nad uchwałą o emisji obligacji wartości 12 mln zł. W tym przypadku wśród przeciwników znalazła się radna Klimczuk, a jedynym wstrzymującym się od głosu był radny Zagdański.