W zamojskim ZOO jak na porodówce, maluch za maluchem. A może być ich więcej [zdjęcia]

ZOO w liczbach. Tego nie wiedzieliście o Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu

Że ZOO w Zamościu jest, wie chyba każdy. Że to jedyne takie miejsce w województwie, również nie jest tajemnicą. My dotarliśmy do danych, z których chyba mało kto ze zwiedzających zdaje sobie sprawę. Postanowiliśmy pokazać to wyjątkowe miejsce w liczbach.