Nowa usługa Allegro Smart

Opcja dla aktywnych Allegrowiczów

Na Allegro można kupić wszystko - sprzęt elektroniczny, multimedia, kosmetyki, ubrania, nawet żywność - zdrowe, eko produkty czy słodycze. Czasem udaje się nam zakupić więcej produktów u jednego sprzedawcy, który oferuje wtedy darmową przesyłkę, albo jedną opłatę za wszystkie produkty. Najczęściej jednak robimy zakupy u wielu sprzedawców - cieszymy się, że możemy za pośrednictwem Allegro kupić jakiś produkt taniej, ale i tak do ceny dorzucić musimy od siedmiu do jedenastu złotych za przesyłkę, czasem nawet więcej, jeżeli mamy chęć otrzymać przesyłkę kurierską. W takim układzie za siedem, albo nawet już pięć paczek zapłacimy ogółem około pięćdziesięciu złotych - to znaczy, że już o złotówkę więcej, niż gdybyśmy skorzystali z usługi Allegro Smart!. Z usługi, dzięki której, w wymienionej wyżej cenie zamówimy nie siedem czy pięć paczek, ale aż trzysta sześćdziesiąt pięć.

Co obejmuje program Allegro Smart!

W programie Allegro Smart! wykupuje się roczny lub sześciomiesięczny abonament na przesyłki. Roczny kosztuje 49 złotych, miesięczny - 39 złotych. Jeśli więc planujemy rzeczywiście cały rok korzystać z tej opcji, zdecydowanie lepiej jest od razu zdecydować się na opcję za 49 złotych. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy taki sposób finansowania przesyłek rzeczywiście nam się opłaci, możemy przez trzydzieści dni wypróbować Allegro Smart! i uzyskać po tym czasie zwrot pieniędzy, nawet jeśli skorzystamy z usługi. Taka opcja jest możliwa tylko raz, jeśli później jednak zdecydujemy się na abonamentowe opłacanie przesyłek, nie będziemy mogli skorzystać z kolejnego próbnego okresu. Allegro Smart! obowiązuje przy przesyłkach w kwocie od 40 złotych u jednego sprzedawcy. W abonamencie mamy do wykorzystania nawet 365 dostaw na rok, co oznacza, że w zasadzie każdego dnia możemy zamówić nową przesyłkę. A jeśli zawartość paczki nie spełni naszych oczekiwań i będziemy chcieli odstąpić od umowy? W abonamencie mamy również darmowy zwrot za pośrednictwem Poczty Polskiej i Paczkomatów. Allegro Smart! naprawdę się opłaca - załóżmy, że w ciągu roku zamawiamy niekoniecznie aż tyle przesyłek, ale na przykład, dziesięć, dwadzieścia. Jeśli każda z nich będzie nas kosztować siedem złotych, w przypadku dziesięciu zamówień, dla trzech będzie nas obowiązywać darmowa dostawa, w przypadku dwudziestu - aż dla trzynastu. W skali roku, dzięki Allegro Smart i darmowym dostawom możemy zaoszczędzić aż kilkaset złotych. Przesyłki można zamówić listem poleconym, albo do wielu punktów odbioru - do Ruchu, sklepów Żabka czy Fresh Market oraz na stacje paliw Orlen a także do Paczkomatów InPost, których jest mnóstwo.

Dodatkowe usługi

W programie Allegro Smart!, użytkownicy mają też dostęp do dodatkowych usług. Jedną z nich są Smart! okazje. Tylko abonenci mają dostęp do specjalnych ofert, oznaczonych logo usługi. Czasem okazja polega na niższej cenie, niejednokrotnie też dla abonentów pewne okazje widoczne są wcześniej. Za zakup usługi otrzymuje się też 10 Monet na start. Warto wspomnieć też o priorytetowej obsłudze - zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy gwarantowany jest w przypadku dwóch dni roboczych. Allegro Smart! to program, który pozwala kupować taniej i zapewnia dodatkowe korzyści. Ta opcja opłaca się osobom prywatnym, ale również przedsiębiorcom, którzy na Allegro kupują różnego rodzaju materiały. Warto wypróbować usługę - jeśli nie będziemy zadowoleni i uznamy, że Smart! nie jest dla nas, otrzymamy zwrot gotówki, wobec czego - nawet rezygnując nie będziemy stratni.

Więcej informacji na temat programu Allegro Smart! znajdziecie pod adresem: allegro.pl/smart.