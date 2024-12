6 mitów o materacach, które musisz znać, zanim wybierzesz nowy!

Krótkie omówienie znaczenia wiedzy o materacach

Wiedza o materacach odgrywa niezwykle istotną rolę. Czasem wystarczy przeoczyć drobny niuans, aby mieć problemy z zasypianiem, nadmiernie się pocić, wybudzać w środku nocy lub kłócić z partnerem o rozbujanie łóżka. Jeśli postawimy na odpowiedni model, zyskają na tym nasz kręgosłup, jakość snu i ogólne samopoczucie.

Materace produkuje się dziś w wielu rozmiarach i wykorzystuje do tego celu różne materiały. Do tego dochodzą stopnie twardości. Wszystko to może przyprawiać laika o zawrót głowy. Nic dziwnego, że poszukuje on informacji w internecie. Niestety nie zawsze trafia na wiarygodne źródła wiedzy, przez co może podjąć błędną decyzję zakupową.

Jeśli orientujesz się, co wyróżnia materace kieszeniowe, piankowe, lateksowe i hybrydowe, możesz zapewnić swoim naturalnym krzywiznom anatomicznym odpowiednie wsparcie. Nie bez znaczenia dla zdrowia i samopoczucia pozostają również takie kwestie jak hipoalergiczność czy cyrkulacja powietrza. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak zapewnić sobie zdrowy i higieniczny sen.

Chcesz kupić nowy materac? Lublin oferuje dostęp do najwyższej jakości elementów wyposażenia sypialni, dzięki którym bez trudu odpłyniesz w objęcia Morfeusza i zregenerujesz siły. Sprawdź salon z materacami Lublin.

Mit 3.: Materac należy wymieniać co 5 lat

Nie zawsze trzeba wymieniać materac co 5 lat. Wiele zależy od jego jakości i stanu. Niekiedy materac psuje się już po 4 latach, pojawiają się na nim wgłębienia i deformacje, które obniżają jakość snu. Wówczas należy go wymienić jak najszybciej, zamiast czekać, aż upłynie 5 lat od zakupu.

Z drugiej strony materac lateksowy charakteryzuje się najwyższą jakością i trwałością. Zachowuje swoją wysoką elastyczność nawet przez 10 lat od zakupu.

Reasumując, specjaliści rekomendują, aby wymieniać materac co 7-10 lat. Z drugiej strony zawsze należy mieć na uwadze jego aktualny stan i reagować, gdy rodzi dyskomfort z powodu utraty swoich właściwości.

Mit 4.: Wystarczy przetestować materac przez kilka minut w sklepie

Niestety ten sposób nie ustrzeże nas przed podjęciem złej decyzji zakupowej. Przede wszystkim w ciągu kilku minut nie da się określić, czy materac w pełni odpowiada naszym potrzebom. Czasem musi upłynąć więcej czasu, żebyśmy zaczęli odczuwać ewentualny dyskomfort. Tak, jak przymierzając buty w sklepie, nie mamy gwarancji, że te, które wydają się przyjazne stopie, jej nie poobcierają, tak samo z pozoru wygodny materac może okazać się zbyt twardy lub miękki.

Poza tym w sklepie nie przyjmujemy różnych pozycji, przez co możemy przeoczyć pewne kwestie. Dopiero w domu, przy dłuższym użytkowaniu, okaże się, że ten model nie pozwala nam spać na boku i brzuchu.



Mit 5.: Materac można zregenerować

Niektórzy próbują korzystać z niewygodnego materaca, przesuwając w czasie spory wydatek, który wiąże się z zakupem nowego. Zakładają, że da się przywrócić mu dawną świetność. Niestety bardzo często okazuje się to niemożliwe. Wypełnienie materaca zużywa się w miarę upływu czasu, przez co traci swoją sprężystość. W rezultacie nie podpiera należycie naszych krzywizn anatomicznych, co często manifestuje się bólem szyi i pleców.

Jeśli materac stanie się rezerwuarem pleśni i roztoczy, a my jesteśmy na nie uczuleni, nie pozbędziemy się w pełni zanieczyszczeń. W takiej sytuacji, dla złagodzenia objawów alergii, trzeba zakupić nowy.



Mit 6.: Wszyscy powinni spać na tym samym typie materaca

Wspomniane założenie jest błędne. Różnimy się budową ciała, indywidualnymi preferencjami, pozycją leżącą i ewentualnymi schorzeniami ortopedycznymi. Nie istnieje jeden materac, który zadowoliłby wszystkich. Warto poświęcić nieco czasu na dobór odpowiedniego do swoich potrzeb.

Wybierz stabilne i trwałe łóżka. Lublin to miasto, w którym znajdziesz produkty o zróżnicowanym designie, które z łatwością dopasujesz do dotychczasowego wystroju sypialni.







Dlaczego warto znać prawdę o materacu przed zakupem? Podsumowanie

Tylko dysponując wiedzą na temat materacy, jesteśmy w stanie podjąć przemyślaną i najlepszą dla siebie decyzję. Elementy wyposażenia sypialni kupuje się raz na kilka lat, inwestując w nie spore pieniądze. Warto dołożyć wszelkich starań, aby zapewniały zdrowy i regenerujący sen, który przekłada się pozytywnie na zdrowie i samopoczucie.