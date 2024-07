6 sposobów, jak dbać o rozwój pracowników

Metody zwiększania kompetencji pracowników

To, w jakiej branży będziemy pracować, zależy od naszych umiejętności i kierunku, w jakim chcemy się rozwijać. Szukając pracy zwracajmy uwagę nie tylko na to, jakie będziemy mieć zadania. Weźmy pod uwagę to, co oferuje pracodawca. Pracodawca, któremu zależy na jakości i ciągłym doskonaleniu, będzie wspierał osoby, które zatrudnia, aby podnosić ich kwalifikacje. Dobrą motywacją do samodoskonalenia są m.in. premie i inne dodatki. Te często przyznaje się na podstawie oceny pracowników, którą każda firma określa w inny sposób. Trzeba przy tym pamiętać, aby błędy wskazywać w sposób konstruktywny. Chcemy przecież zmotywować do większych działań, a nie zniechęcić.

Jeśli jednak brakuje wiedzy, to nie możemy liczyć na wzrost efektywności, dlatego też firmy oferują:

szkolenia i kursy zawodowe dopasowane do branży i konkretnego stanowiska, odbywające się w siedzibie firmy lub zewnętrzne;

programy mentoringowe i coachingowe pomogą odkryć słabe i mocne strony pracownika, co ułatwi przydzielenie każdemu zadań, w których najlepiej się odnajdzie. Coach zwiększy też motywację do pracy;

dostęp do zasobów edukacyjnych jest szczególnie istotny tam, gdzie zmiany są dynamiczne - księgowość, kancelaria prawna, branża IT;

rotacja stanowisk i projekty międzydziałowe zwiększają doświadczenie, poszerzają wiedzę i poprawiają współpracę między działami;

wsparcie finansowe na edukację dla pracowników, którzy chcą indywidualnie poszerzać swoją wiedzę i prowadzić badania naukowe;

Innowacyjne metody nauczania, jak wykorzystanie technologii takich jak VR czy AR, do przeprowadzania szkoleń i symulacji.

Każda z tych metod działa inaczej, a to, którą się stosuje, może zależeć od polityki firmy lub indywidualnych potrzeb. W każdym przypadku rozwój pracowników będzie przebiegał innym tempem. Ważne jest, aby nasz zespół zyskał motywację i nauczył się nowych rzeczy.

Rozwój pracowników ma znaczenie dla całej firmy

Zwiększanie kompetencji zatrudnianych osób jest ważne dla każdego. Pracownik zdobywa umiejętności, które mogą mu się przydać nie tylko w obecnej pracy, ale też dają szansę na rozwój. Pracodawca ma większe zyski, wynikające z lepszej efektywności, a menadżer zarządzający dobrze wyszkolonym zespołem ma mniej zmartwień, a jego wyniki mogą przynieść zyski w postać premii i nowych projektów. Dlatego właśnie coraz więcej firm dba o rozwój pracowników.