Akcesoria ochronne, czyli inwestycja w bezpieczeństwo smartfona

W tym artykule jak na tacy przedstawiamy potencjalne awarie, jakie czekają na Twój telefon, jeżeli nie zdecydujesz się na inwestycję w akcesoria ochronne. Kilka chwil poświęcimy również na koszty serwisowe. To tutaj dowiesz się, co dokładnie wpływa na wysokość rachunku u takich specjalistów. Zapraszamy!

Nie masz szkła hartowanego ani etui? Oto, na jakie usterki musisz być gotowym

Co do zasady, szkło hartowane oraz dobrej klasy etui to akcesoria ochronne, które praktycznie do zera eliminują ryzyko powstawania kosztownych w naprawie uszkodzeń mechanicznych. Strona internetowa https://pancernik.eu/, prowadzona przez firmę Pancernik, posiada wiele rozwiązań w zakresie dodatkowej protekcji popularnych w Polsce smartfonów. Specjalistyczna folia na ekran lub pokrowiec doskonale zabezpieczają urządzenie przede wszystkim przed drobnymi rysami czy też mocniejszymi przetarciami na kluczowych komponentach nowoczesnego telefonu komórkowego. Dodatkowo, szkło hartowane w połączeniu z futerałem na obudowę urządzenia pozwoli zapomnieć również o uszkodzeniach w postaci rozbicia. Ryzyko charakterystycznej pajęczynki dotyczy już nie tylko wyświetlacza. Czołowi producenci w swoich produktach „premium” coraz częściej decydują się na montaż szklanej powłoki na tyle telefonu. A to oznacza, że także i tutaj może dojść do drogiej w naprawie usterki. Bez odpowiedniego zabezpieczenia, jako użytkownik, musisz liczyć się także z potencjalnymi uszkodzeniami rantów konstrukcji. Przeważnie tam montowane są gniazda bądź przyciski funkcyjne, więc stanowią one elementy podwyższonego ryzyka awarii w sytuacji, kiedy nie zdecydujesz się na inwestycję w pierwszorzędnej klasy etui.

Rozkładamy koszt naprawy uszkodzonego smartfona na czynniki pierwsze

Przez ostatnich kilka lat utarło się słuszne przekonanie, że serwis uszkodzonych części w telefonie komórkowym nie należy do najtańszych usług dla użytkowników tego typu elektroniki. Czy zawsze tak musi być? Zdecydowanie nie, natomiast na finalną cenę naprawy wpływa wiele czynników. Od dokładnego modelu posiadanego przez Ciebie smartfona, po koszt części zamiennych, koszt samej robocizny specjalistów na skomplikowaniu operacji kończąc. Niektóre serwisy nakładają również wysokie marże na usługę, co jeszcze bardziej podbija paragon reperowania uszkodzonego telefonu. Tak na dobrą sprawę, cennik sięgający nawet połowy wartości urządzenia nie powinien już nikogo dziwić. Tym bardziej biorąc pod uwagę fakt coraz większej powszechności sprzętów z segmentu premium. Serwis rozwiązań technologicznych od wiodących marek z pewnością nie będzie należeć do najtańszych. Na nieco inne wydatki muszą przygotować się użytkownicy mniej prestiżowych smartfonów. Chociaż tutaj każdy kij ma dwa końce. Ewentualny trudny dostęp do części zamiennej może podbić wartość wykonywanej usługi.