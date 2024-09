Alternatywa dla dezodorantów z aluminium

Ciężki dzień, dużo spraw na głowie, a potem siłownia lub bieganie. Może rower? Bez względu na scenariusz ludzkie ciało codziennie wytwarza nieprzyjemny zapach za sprawą potu. Większość kosmetyków działa w sposób dość ograniczony. A jak się prezentuje naturalny dezodorant w kremie? Czy to dobra alternatywa dla dezodorantu w sprayu? Sprawdźmy!

Zdrowy dezodorant bez aluminium

Wiele produktów do zwalczania potliwości zawiera w sobie aluminium. To w zasadzie najważniejszy czynnik, na który należy zwrócić uwagę. Dlaczego? Według badań klinicznych antyperspirant z aluminium może uszkodzić DNA. Częste używanie dezodorantu z tym składnikiem wiąże się również z ryzykiem choroby Alzheimera. To jeszcze nie koniec.

Naprawdę naturalny dezodorant w kremie nie powstrzymuje wydzielania potu, co robią zwykłe antyperspiranty. Dlatego są szkodliwe, ponieważ pot służy do usuwania toksyn z organizmu. Blokując pory, zwłaszcza substancją ze związkami aluminium, de facto wprowadzamy do naszego ciała więcej toksyn. Z czasem się kumulują. To może negatywnie wpłynąć na zdrowie.

Dezodorant sodowy natomiast w postaci kremu neutralizuje sam przykry zapach wygenerowany przez pot. Dzięki temu ciało ma wolną drogę do pozbycia się toksyn oraz tłuszczy, nie powodując przy tym nieprzyjemnego zapachu. Jednoczesny brak aluminium w dezodorancie nie zwiększa ryzyka długofalowych powikłań.

Kosmetyki zgodne z Matką Naturą

Oczywiście soda oczyszczona w dezodorancie to nie wszystko, co się liczy. Choćby produkty marki opcja natura oferują całe spectrum składników, które nie są syntetykami. To dość istotne, ponieważ substancje syntetyczne w kosmetykach mają zaniżoną efektywność. Poza tym wiele z nich to tzw. zapychacze, które tylko wypełniają słoik. Nic poza tym.

W pełni naturalne olejki eteryczne na przykład albo witaminy pochodzące bezpośrednio z roślin zapewniają wydajność. Elementy odżywcze wykonane w laboratorium po prostu nie dorównują temu, co daje masło shea, chociażby. Poza tym naturalny dezodorant w kremie może zawierać wosk pszczeli. To świetny sposób na regenerację skóry pach po goleniu.

Autentyczny zapach limonki i olejki z bergamoty gwarantują zaś uczucie świeżości. Dezodorant Opcja Natura do tego zawiera miętę, lawendę, trawę cytrynową i olej z paczuli. Wszystkie pozyskane z prawdziwych roślin w sposób przyjazny dla środowiska.

Naturalny dezodorant w kremie a ekologia

A skoro już o środowisku mowa, dezodorant sodowy w kremie z multum olejków i witamin to kosmetyk ekologiczny. Już sam barak syntetyków sprawia, że to dezodorant przyjazny środowisku. Zresztą w innym wypadku nie byłby aż tak skuteczny.

Produkt tego typu jest również biodegradowalny. Oznacza to, że ulega rozkładowi podczas kompostowania, nie uwalniając szkodliwych substancji. Tak więc wypłukanie słoiczka z resztek nie wpłynie negatywnie na Matkę Naturę. Tym bardziej krem nie zaszkodzi Ci podczas codziennej pielęgnacji.

Komfort stosowania kremu w roli dezodorantu

Dezodorant bez aluminium w kremie nakłada się palcami. Nie trzeba przy tym zdejmować bluzki. To w zasadzie jedyna mechaniczna różnica, jeśli chodzi o stosowanie. Pamiętaj przy tym, że taki kosmetyk nie zostawi plam. One powstają właśnie wtedy, jeśli w produkcie są sztuczne substancje.

Wosk pszczeli czy soda oczyszczona, jak i 100% naturalny olej kokosowy, raczej nie zabrudzą ubrań, o ile nie przesadzisz z ilością. Zwykle jednak wystarczy niewiele, żeby naturalny dezodorant w kremie wykonał swoje zadanie. Szybko się wchłonie i zlikwiduje nieprzyjemny zapach.

Zwróć również uwagę na opakowanie. Jeśli chodzi o sprzedaż w kremie, naturalne dezodoranty umieszczane są w słoiczkach. Je możesz bez przeszkód wozić na zagraniczne wojaże, ponieważ nie są pod ciśnieniem. Tradycyjne dezodoranty już tak i kontrola na lotnisku może po prostu ich zabronić. Wówczas nadmiar potu w samolocie może okazać się dość niekomfortowy, prawda?

Przeciwwskazania dla dezodorantu w kremie

Takie produkty ogólnie nie są polecane osobom z nadwrażliwą skórą. Ze względu na obecność w pełni naturalnych substancji działanie preparatu jest zintensyfikowane. Niewielka jego ilość wystarczy, aby uwolnić przyjemny zapach dezodorantu i wpłynąć na pachy.

Z tego samego powodu należy pamiętać o alergiach. Naturalny dezodorant w kremie to złożona kompozycja. Skład wyrobu jednak różni się w zależności od kolekcji czy marki. To kolejna różnica w stosunku to produktów masowych – one wszystkie są w gruncie rzeczy podobne. Polskie kosmetyki kraftowe zaś cechują się czymś zgoła odmiennym. Dlatego dokładnie przeczytaj skład dezodorantu, który Cię najbardziej interesuje.

Podsumowanie

Nie licząc przeciwwskazań alergicznych, doprawdy brakuje powodów, aby dezodorant Opcja Natura nie znalazł się na Twojej półce. Typowe antyperspiranty po prostu nie mają szans. Również ceny temu sprzyjają. Już za mniej niż 30 zł możesz kupić słoiczek. Czy to dużo? Pamiętaj i o tym, że to tylko jeden z produktów w ofercie. Sprawdź je wszystkie już teraz. Kliknij tutaj: https://opcjanatura.pl/sklep/kosmetyki-do-ciala/.