W obydwu przypadkach jak i w innych podczas wynajmu aut należy zwrócić uwagę na pewne kwestie. Jakie to kwestie? Omówimy je w tym poradniku. Przeczytaj go już teraz!

Wynajem aut - co warto wiedzieć

Tak jak wspominaliśmy na początku, wypożyczalnie są ratunkiem w pewnych sytuacjach. Pomijając już wynajem auta podczas gdy nasze prywatne ulegnie awarii, można także skorzystać z tej możliwości w innych przypadkach. Do wypożyczalni można się udać np. wtedy, kiedy chcielibyśmy wyjechać za granicę, sprawnym, komfortowym wozem. Inny przykład to, wynajem auta luksusowego, bądź sportowego. Z takimi wiele osób nigdy nie miało do czynienia, więc wynajem jest świetnym sposobem, aby się z owym samochodem zapoznać.

Wynajem samochodu - proces wynajmu

Skoro wiemy już mniej więcej, kiedy warto skorzystać z wypożyczalni, czas sprawdzić jak wygląda proces wynajmu samochodów.

Przede wszystkim warto wiedzieć, że podczas podpisywania umowy będziemy musieli posiadać dowód tożsamości i prawo jazdy. Uiścić należy także kaucję. Jest to zabezpieczenie dla firm wynajmujących. Również warto wiedzieć, że im wyższej klasy samochód, tym naturalnie kaucja także będzie wyższa. Jest to opłata często obowiązkowa, lecz także jest zwracana po zdaniu auta, oczywiście jeżeli nie będzie ono w żaden sposób uszkodzone. Co ważne, istnieje coraz więcej firm wypożyczających auta, gdzie niewymagana jest opłata w postaci kaucji!

Kolejno należy załatwić wszystkie formalności, ustalić miejsce odbioru, jak i zwrotu pojazdu itp.

Można zdecydować się na wynajem długoterminowy samochodów, jeżeli potrzebujemy auta na dłuższy czas. W przypadku, kiedy chcemy samochód zaledwie na kilka dni, warto zwrócić uwagę na krótkoterminowy wynajem samochodów. W przypadku aut sportowych, takie właśnie rozwiązanie może się sprawdzić dla wielu osób.

Zwróć uwagę również na...

Na Polskim rynku powstaje coraz więcej wypożyczalni samochodów. To dobrze, bo ludzie coraz chętniej korzystają z takich rozwiązań. Co więcej, pojazdy, które oferują wypożyczalnie, często nie są klasycznymi, nudnymi samochodami, jakie moglibyśmy sobie wyobrazić. Coraz częściej wypożyczyć można samochody sportowe, luksusowe, czy aktualnie nawet elektryczne.

Ponadto, rozrastające się sieci wypożyczalni na terenie całego kraju, mają wiele swoich punktów, co jest kolejnym atutem z uwagi na to, że wypożyczone auto można odebrać i zwrócić w najbardziej dogodnym dla nas miejscu.

Podpisując umowę najmu, koniecznie przyjrzyj się kosztom. Często w takowe wliczać może się dodatkowa opłata za przekroczony limit kilometrów, podatki, czy opłaty za dodatkowe wyposażenie. Należy także mieć na uwadze, że jeżeli wypożyczamy auto, które posiada pełny bak paliwa, to również z uzupełnionym do pełna należy go zwrócić.

Wycieczka do innego kraju? To nie problem, aczkolwiek warto pamiętać, że ówcześnie trzeba poinformować o tym fakcie wypożyczalnie. Nie zadbanie o te kwestie może grozić konsekwencjami.

Warto poświęcić kilka zdań limitowi kilometrów, który wspomniany został wyżej. Otóż w podpisywanej przez nas umowie powinien zawarty być limit kilometrów, które można pokonać w ramach danej umowy. Limit zazwyczaj ustala się przed podpisaniem umowy, chociaż niekiedy może być narzucony z góry. Jeżeli złoży się, że dany limit przekroczymy, będzie wiązać się to z dodatkowymi opłatami po zdaniu samochodu. Takie opłaty bardzo często naliczane są za każdy przekroczony kilometr. Warto o tę kwestię dopytać firmy wynajmującej podczas podpisywania umowy.

Ubezpieczenie

Kwestia, o której nie można nie wspomnieć. W cenie podstawowej, którą płacimy za wynajmowany pojazd, zawarte jest zazwyczaj ubezpieczenie OC. Często nie gwarantuje ono jednak braku własnego udziału w zdarzeniu osoby, która wypożyczyła pojazd np. podczas wypadku, czy kolizji. Konkretnie tłumaczyć można to w ten sposób, iż jeżeli dojdzie do wypadku, bądź kolizji czasami możemy zostać narażeni na duże koszty związane z naprawą samochodu. Z tego właśnie powodu, warto zastanowić się nad dodatkowym ubezpieczeniem podczas wynajmu. Takowe często oferowane jest przez wypożyczalnie.

Może nie do końca kwestia ta wpisuje się pod ubezpieczenia, aczkolwiek również warto pamiętać o tym, że przed wypożyczeniem auta, należy sprawdzić jego stan. Szczególnie wizualny. Chodzi o to, abyśmy uniknęli przypadku obciążenia nas za szkody np. rysy, czy obcierki, które na aucie były już wcześniej. Oczywiście takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, aczkolwiek mają miejsce.

Wynajem samochodów sportowych

Skoro wiemy już nieco na temat ogółu wypożyczania aut, sprawdźmy, jak sytuacja wygląda w przypadku pojazdów sportowych i luksusowych. Otóż może zdarzyć się sytuacja, że jeżeli będziemy chcieli wypożyczyć auto sportowe, bądź luksusowe, wypożyczalnia aut może wymagać pewnego stażu w posiadaniu prawa jazdy. Jest to rzecz w pełni zrozumiała, gdyż często takowe auta posiadają mocne silniki, z którymi młody, niedoświadczony kierowca może sobie nie poradzić. Ogółem warto, aby mieć jakieś doświadczenie w prowadzeniu tego typu wozów. Jest to niezbędne, aby nie zrobić sobie, czy, co gorsza, komuś krzywdy.

Oczywiście przygotować należy się także na wyższe opłaty, aniżeli w przypadku aut klasycznych. Można przyjąć, że cena (za dobę) za wypożyczenie samochodu sportowego np. Audi R8 wyniesie w granicach 1000 zł. Cena oczywiście zależna jest od modelu auta, od wypożyczalni, czy chociażby regionu.

Obecnie, coraz więcej osób decyduje się na wynajem samochodów luksusowych, czy samochodów sportowych. Jest to zdecydowanie tańszy sposób od zakupu na wypróbowanie takiego pojazdu. Niektórzy, wypożyczają takie auto jedynie w celu rozrywki, raz na jakiś czas. To dobry krok, gdyż posiadanie i utrzymanie takiego wozu jest bardzo drogie.Dużym atutem jest to, że wypożyczenie pojazdu omawianego typu nie wiąże się z bardzo odmiennymi warunkami, aniżeli w przypadku klasycznych czterech kółek.

Wypożyczalnia samochodów sportowych - rodzaje aut jakie można wypożyczyć

AUDI R8,

BMW M8,

AUDI RSQ8,

AUDI RS6,

PORSCHE 911,

NISSAN GT-R,

MERCEDES AMG C63S,

PORSCHE MACAN GTS,

DODGE CHALLENGER,

FORD MUSTANG,

i wiele innych sportowych modeli. Każde z wymienionych aut, będzie charakteryzowało się inną mocą, dynamiką, czy w końcu ceną.