City break w Lublinie – spędź weekend w historycznym mieście

Odkryj skarby Starego Miasta

Serce Lublina to bez wątpienia jego Stare Miasto, które zachwyca doskonale zachowaną, średniowieczną zabudową. Spacer wąskimi, brukowanymi uliczkami, wśród kolorowych kamienic to prawdziwa podróż w czasie. Pierwszym obowiązkowym punktem na trasie jest imponująca Brama Krakowska – jeden z nielicznych zachowanych fragmentów dawnych murów obronnych miasta. Warto wejść do znajdującego się tu Muzeum Historii Miasta Lublina, by z najwyższego piętra podziwiać panoramę starówki.

Idąc dalej, dociera się na Plac po Farze, gdzie niegdyś stała pierwsza lubelska świątynia – kościół św. Michała. Tuż obok znajduje się Brama Grodzka, zwana też Żydowską, która stanowiła niegdyś przejście między chrześcijańską i żydowską częścią miasta. To właśnie w tej okolicy, w Zaułku Hartwigów, można trafić na wyjątkowe miejsca uwieczniane na zdjęciach słynnego lubelskiego fotografa Edwarda Hartwiga.

Zamek Lubelski

Dumą Lublina jest bez wątpienia Zamek Lubelski, który przez wieki pełnił funkcję drewnianej strażnicy, a następnie murowanej siedziby najważniejszych polskich władców. To właśnie na Zamku Lubelskim w 1569 roku podpisano akt unii polsko-litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Obecnie w zamku mieści się siedziba Muzeum Narodowego, gdzie można podziwiać cenne zbiory.

Jednym z najcenniejszych zabytków na Zamku Lubelskim jest kaplica św. Trójcy, wzniesiona w stylu gotyckim. Jej ściany i sklepienie pokryte są unikalnymi, 600-letnimi freskami bizantyjsko-ruskimi. Kaplica została uhonorowana prestiżowym Znakiem Dziedzictwa Europejskiego.

Kościoły i katedry Lublina

Lublin to prawdziwe miasto kościołów, gdzie na każdym kroku można natknąć się na kolejne, imponujące świątynie. Jedną z najpiękniejszych jest z pewnością Archikatedra Lubelska – okazały przykład stylu wczesnobarokowego, zaprojektowany przez włoskich architektów. Jej wnętrze zachwyca bogatymi dekoracjami, freskami i wspaniałym, barokowym ołtarzem głównym.

Wśród innych godnych uwagi świątyń Lublina wymienić należy Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, kościół rzymskokatolicki pw. św. Jozafata, Klasztor Ojców Dominikanów oraz Kościół Karmelitów Bosych pw. św. Józefa Oblubieńca NMP.

Centrum Spotkania Kultur – nowoczesne serce miasta

Jednym z najbardziej ikonicznych, współczesnych budynków w Lublinie jest Centrum Spotkania Kultur – niezwykła, nowoczesna bryła łącząca stal, szkło i beton z zielenią oraz Miejską Pasieką Artystyczną na dachu. To tutaj odbywają się liczne wystawy, koncerty, wydarzenia kulturalne i artystyczne, które przyciągają rzesze turystów.

Warto zajrzeć do środka obiektu, by podziwiać industrialny charakter budynku, a także wyjść na przeszklony taras widokowy, skąd można podziwiać panoramę miasta.

Odkryj smaki regionu

Lublin to nie tylko bogactwo historii i kultury, lecz także prawdziwa uczta dla podniebienia. Wizyta w tym mieście nie może obyć się bez spróbowania lokalnej, tradycyjnej potrawy, czyli cebularza lubelskiego. Ten chrupiący placek z cebulą i makiem to prawdziwa wizytówka regionu, którą warto delektować się w jednej z licznych lubelskich restauracji.

Oprócz cebularza warto skosztować pierogów lubelskich, nadziewanych najczęściej kaszą, twarogiem i cebulką, a także spróbować lubelskiego cydru – orzeźwiającego napoju powstającego z najlepszych jabłek z sadów Lubelszczyzny.

Jeśli chodzi o kulinarną stronę miasta, czekają też na ciebie potrawy z różnych stron świata, nie tylko dania regionalne. Znajdź lokale w twojej okolicy, korzystając z wyszukiwarki. Musisz tylko wpisać odpowiednią frazę zawierającą nazwę interesującej cię potrawy i miasta, w którym jesteś, np. „pizza Lublin”.

Doskonałym miejscem na degustację lokalnych specjałów i rzemieślniczych piw jest Perłowa Pijalnia Piwa, znajdująca się w zabytkowych budynkach dawnego Browaru Vettera. Warto zamówić degustacyjną deskę, aby poznać różnorodność wariantów tego trunku.