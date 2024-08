Co mają współnego zielone Pastwiska we wsi Nowolesie (42ha szczęścia) i hodowla drobiu w mobilnych kurnikach Tomasza Majdy

Wyobraź sobie piękne, rozległe i zielone pastwisko o powierzchni 42 ha. To właśnie to zielone pastwisko we wsi Nowolesie jest domem dla kurczaków oraz gęsi, kaczek, perliczek, którym zapewniamy możliwie najlepsze warunki bytowe. Codziennie przesuwamy mobilne kurniki na łące ze świeżą trawą, po to, żeby mogły ją skubać, biegać beztrosko i wykopywać robaki. Nasze ptaki żyją zgodnie ze swoim zegarem biologicznym, mają dostęp do słońca za dnia i możliwość długiego odpoczynku w nocy.

Skąd pomysł na drób hodowany w mobilnych kurnikach na pastwisku?

Naszą misją jest dostarczanie ekologicznego, zdrowego mięsa z: kurczaka, kaczki, gęsi, perliczki najwyższej jakości. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy jest on hodowany zgodnie z naturą. Dla naszych ptaków przygotowaliśmy specjalny plan żywieniowy. Podajemy im przygotowaną w naszej mieszalni karmę, w której skład wchodzi pszenica, jęczmień i kukurydza ( zakupiona od lokalnych rolników). Tak przygotowana karma nie zawiera hormonów, antybiotyków i innych szkodliwych substancji. Co 3 dni dodajemy do niej świeży, polski czosnek, zapewniając naszemu stadku odporność na choroby, a Tobie zdrowe, aromatyczne i smaczne mięso.

Bardzo ważny jest też dla nas dobrostan zwierząt. Chcemy, żeby nasze zwierzęta rosły i rozwijały się w humanitarnych warunkach.

Dostępne produkty:

Kurczak -> https://kurczakpastwiskowy.pl/produkt/tuszka-kurczaka-pastwiskowego/

Kaczka-> https://kurczakpastwiskowy.pl/produkt/tuszka-kaczki-pastwiskowej/

Gęś-> https://kurczakpastwiskowy.pl/produkt/tuszka-gesi-pastwiskowej/

Perliczka-> https://kurczakpastwiskowy.pl/produkt/tuszka-perliczki-pastwiskowej/

Jak zamówić eko kurczaka z naszej hodowli?

Dostawa świeżego drobiu odbywa się od maja do listopada na terenie całej Polski. Sezonowość ma swoje ważne powody. W sezonie letnim ptaki mają dostęp do świeżego powietrza, słońca i pożywienia lepszej jakości na naszych certyfikownych łąkach. Są też w ciągłym ruchu, co wpływa na jakość mięsa, jakie Państwu dostarczamy.

Dla osób zainteresowanych zakupem ekologicznego mięsa prowadzimy sklep internetowy, gdzie dostaniecie Państwo kurczaka ekologicznego oraz: kaczki, gęsi, perliczki.

Link do sklepu: https://kurczakpastwiskowy.pl/sklep/

O Gospodarstwie Tomasza Majdy

Nasza ekologiczna hodowla to kameralne, rodzinne przedsięwzięcie, nad którym czuwa właściciel i gospodarz Tomek. Zgodnie z powiedzeniem „pańskie oko konia tuczy” Tomasz osobiście czuwa nad całym stadkiem – od pisklęcia, przygotowanie kurników, zaopatrzenie w wodę i pasze, aż po humanitarny ubój i wysyłkę do Klientów.

Na naszym video z Gospodarstwa zobaczycie jakie jeszcze zwierzęta mamy w hodowli: