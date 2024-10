Joga twarzy

Czym jest joga twarzy? Najprościej mówiąc, jest to metoda ćwiczeń mięśni twarzy, do której włączamy również praktykę samodzielnego masażu, odpowiedzialną i skuteczną kosmetykę, a także holistyczne podejście do ciała, włącznie z postawą, oddechem i zdrową dietą. Jest to bez wątpienia sposób na spowolnienie zmian, jakie zachodzą na naszej twarzy wraz z wiekiem! Możemy zatem uzyskać efekty odmłodzenia, likwidacji podwójnego podbródka, redukcji zmarszczek i modelowania twarzy (przykładowo poprzez uwydatnienie ust lub kości policzkowych). Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie https://jogatwarzy.com.

Większość kobiet boryka się z kompleksami dotyczącymi twarzy - wydaje nam się często zbyt pyzata lub okrągła, przez co poszukujemy różnorodnych metod na jej wyszczuplenie. Pamiętajmy jednak o tym, że intensywność ćwiczeń twarzy nie narusza tkanki tłuszczowej, która jest odporna na spalanie. Czy joga twarzy odchudza? Okazuje się, że regularna joga twarzy w domu nie ma wpływu na ilość tkanki tłuszczowej na naszej twarzy - w tym wypadku potrzebne są inwazyjne zabiegi. Jednakże korzyści z takich ćwiczeń są niezwykle szerokie, dlatego z pewnością warto zainteresować się tym tematem.

Jakie efekty daje joga twarzy?

Pomimo tego, że joga twarzy może nie oddziaływać odchudzająco, docenić trzeba zmianę struktury tkanek na twarzy. Mięśnie i skóra staną się bardziej zwarte, co zauważymy gołym okiem! Dzięki temu kontury twarzy stają się lekko uwypuklone, a ćwiczenia języka i korekta postawy przełożą się na zredukowanie podwójnego podbródka. Warto podkreślić, że samodzielnie ćwiczenia tego typu mogą poprawiać rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w razie grawitacyjnego opadania. To wskazuje, że mogą przesuwać ją ku górze, dodatkowo wzmacniając siatkę kolagenową skóry i również wizualnie wysmuklając dół twarzy.

Masaż twarzy prowadzi do usuwania zastojów płynów w tej części ciała. Nasza twarz uzyska świeżość i ładniejsze kontury, a obrzęki zostaną zlikwidowane. Wizualne wyszczuplenie jest zauważalne głównie w obszarach owalu twarzy, która wcześniej wydawała się ciężka. Posiadaczki szczupłej twarzy nie muszą się zatem martwić i także mogą praktykować jogę twarzy w zaciszu domowym! Szczupła twarz nadal taka pozostanie, odzyskując zdrowie i witalność. Trzeba wiedzieć, że zastoje limfatyczne w tym obszarze przyspieszają starzenie się tkanek, czego bez wątpienia chcemy uniknąć. Co ciekawe, popularna joga twarzy z automasażem działa skutecznie przy występowaniu zacisku szczęk. Możemy w tym celu zastosować roller galwaniczny, masaż dłońmi, ćwiczenia z jeżykami, czy też gua-sha.

Najważniejsze zalety praktykowania jogi twarzy

Jakie korzyści daje regularne praktykowanie jogi twarzy? Co ważne, możemy uzyskać całkowicie naturalne efekty, podobne do tradycyjnego liftingu w gabinecie medycyny estetycznej. Joga twarzy niesie za sobą szereg korzyści i zalet, takich jak:

Poprawa kolorytu skóry

Spłycenie bruzd i rozluźnienie mięśni czoła

Redukcja cieni i opuchlizny pod oczami

Podniesienie policzków, czyli zwiększenie ich jędrności

Mniejsza widoczność zmarszczek

Podniesienie opadających powiek

Wygładzenie szyi

Uzyskanie pełniejszych ust

Redukcja bruzd nosowo-wargowych

Mniejsza widoczność kurzych łapek

Nie bez znaczenia jest to, że joga twarzy pozwala także na wymodelowania owalu twarzy, zwłaszcza konturu podbródka! Nic więc dziwnego, że coraz więcej kobiet decyduje się na rozpoczęcie swojej przygody z takimi ćwiczeniami.