Czy małe sklepy mogą konkurować z dużymi marketami?

Sklep, o którym wielu Lublinian nawet nie słyszało nie potrzebuje jednak dodatkowych reklam, bo ma dużą grupę stałych klientów.

- To przede wszystkim przedstawiciele branży budowlanej: firmy, wykonawcy. Działalności jednoosobowe lub zatrudniające do 10 pracowników – mówi Danielak. – Oni mają jasno sprecyzowane priorytety: sprzęt, który kupują ma być niezawodny. Oczywiście jakość musi być też adekwatna do ceny.

Jak to możliwe? Reklamy przyzwyczaiły nas, że w hipermarketach zawsze będzie taniej. Okazuje się, że niekoniecznie, bo w marketach niższe ceny obowiązują tylko na wybrane produkty znajdujące się w promocji. W mniejszym sklepie promocja jest na wszystko. Oczywiste jest też negocjowanie cen.

- Ale różnic, które decydują o tym, że ludzie nas wybierają jest znacznie więcej – podkreśla szef DAMAR-u. – Możemy pochwalić się miłą i przede wszystkim profesjonalną obsługą, która ma wieloletnie doświadczenie i brała udział w wielu szkoleniach branżowych. Mamy też stanowiska testowe dzięki czemu jest możliwość wypróbowania narzędzi.

Musi być też szybko. Stąd możliwość robienia zakupów nie tylko osobiście, ale i telefonicznie czy mailowo. Zamówiony towar może być dowieziony na wskazany adres. Płatności dokonywać można nie tylko kartą, ale i przelewem. Jest też możliwość zwrotów.

- Jeśli jest konieczność przeprowadzenia reklamacji to robimy wszystko co w naszej mocy, żeby rozpatrzona ona została na korzyść naszego klienta. Sami negocjujemy te sprawy u producenta – podkreśla właściciel sklepu metalowo-technicznego z ul. Choiny. – Chociaż takich zdarzeń wiele nie mamy, bo stawiamy na indywidualne podejście do klienta i dobór odpowiednich narzędzi do wykonywanej pracy. Posiadamy w sprzedaży profesjonalny sprzęt marek niedostępnych w markecie, bo do dużych sklepów takiej jakości rzeczy zwyczajnie nie trafiają. A jeśli czegoś nie mamy to zamawiamy, a towar dociera w ciągu dwóch dni roboczych.

Właściciele firm cenią sobie też możliwość wystawiania zbiorczych faktur – to duża oszczędność czasu, ale i rezygnacja ze zbędnej biurokracji. Oczywiście wszystko można kupić nie tylko hurtowo, ale i detalicznie.

- Oprócz tego, że zaopatrujemy fachowców utrzymujemy doskonałe kontakty z hobbistami; osobami, które planują remont domu czy paniami, które szukają wyjątkowego prezentu dla męża – śmieje się Danielak. – Świadczymy też dodatkowe usługi, takie jak ostrzenie łańcuchów do pił spalinowych oraz pił tarczowych. To wszystko sprawia, że możemy śmiało stwierdzić, że mały sklep który jest prowadzony z pasją doskonale sobie radzi na rynku budowlanym. Tacy mali są wysoko wyspecjalizowani w swojej dziedzinie i nie do pobicia.

Sklep Metalowo-Technicznego Damar

Lublin ul. Choiny 57

Tel. 691 538 811

