Czym są suplementy diety i jakie wybierać?

Suplementy dla dzieci – jak wzmocnić organizm najmłodszych?

Zastanawiasz się, od kiedy możesz wprowadzić suplementy dla dzieci do diety Twojej pociechy? Ty powinnaś już o nie zadbać w trakcie starań o niego, a następnie w czasie ciąży, aby wspomóc malucha w prawidłowym rozwoju. Nie bez znaczenia pozostaje tak ważny czas, jak karmienie piersią i suplementacja m.in. witaminy D3, jak również kwasu DHA (omega-3). Te właśnie znajdziesz w dobrej klasie tranie dla dzieci, który możesz podawać dziecku już od skończenia 4. tygodnia życia.

O ile naturalne witaminy znajdziesz w owocach, warzywach i rybach, a źródło NNKT odkryjesz w tranie, olejach roślinnych i ziarnach, o tyle nie zawsze z ich pomocą uzupełnisz niedobory witamin i kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 u Twojego malucha. Wówczas warto jest wspomóc się suplementami dla najmłodszych. Nie oznacza to wcale, że jesteś skazany na produkty syntetyczne – wręcz przeciwnie. Doskonale sprawdzą się te naturalne. Te dobrej jakości pozbawione są przetworzenia i poddawane są wyłącznie minimalnej obróbce. Do ich produkcji wykorzystuje się rośliny bez GMO, bądź też świeże ryby ze zrównoważonych połowów. Nie bez znaczenia pozostaje także obecność w nich składników o dużej biodostępności.

W przypadku suplementacji witaminy D3, należy pamiętać o jej regularnym dostarczaniu dzieciom do 6. miesiąca życia. Następnie, kiedy maluch skończy już rok, to do kolejnych urodzin należy podawać mu ją od września do kwietnia. Do tego dochodzi okres letni, jeśli słońca jest na przysłowiowe lekarstwo. W przypadku jakże ważnej witaminy K2, istotne jest jej podawanie, kiedy są karmione piersią – od 8. dnia życia do 3. miesiąca. Nie zapomnijmy także o nastolatkach. Witamina B12 - jest bardzo ważna dla młodzieży, zwłaszcza, jeśli nastolatek jest na diecie wegańskiej lub wegetariańskiej.



Suplementy dla dzieci powinny zawierać również NNKT, zwłaszcza kwasy tłuszczowe omega-3. Powinny je przyjmować maluchy od 6. do 12. miesiąca życia, jeśli nie są karmione piersią, bądź w sytuacji, kiedy kobieta nie ma w diecie wystarczającej ilości ryb. Kwasy tłuszczowe omega-3 powinny znaleźć się w diecie dzieci w wieku 1-2 lat. Pociechom powyżej 2. roku życia muszą być podawane wraz z eikozapentaenowym (EPA). Obowiązkowe są również w jadłospisie nastolatków.