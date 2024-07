Czym tak właściwie zajmuje się dział HR?

Funkcje i obowiązki w dziale HR

Dział HR odgrywa wiele istotnych ról w organizacji, z których każda przyczynia się do skutecznego zarządzania personelem i ogólnego funkcjonowania firmy. Praca działu HR obejmuje kluczowe obowiązki, takie jak rekrutacja, onboarding, zarządzanie benefitami pracowniczymi oraz tworzenie bezpiecznej i inkluzywnej kultury pracy.

Rekrutacja kandydatów na stanowiska:

Publikacja ogłoszeń o pracę: Projektowanie i dystrybucja ogłoszeń w odpowiednich kanałach, takich jak portale pracy, media społecznościowe oraz branżowe fora, aby dotrzeć do najszerszego grona potencjalnych kandydatów.

Selekcja napływających CV: Analiza i ocena nadesłanych aplikacji pod kątem spełniania kryteriów kwalifikacyjnych i doświadczenia, wstępna selekcja kandydatów do dalszych etapów rekrutacji.

Przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych: Organizowanie i przeprowadzanie rozmów, które mają na celu nie tylko weryfikację umiejętności i doświadczenia, ale również ocenę dopasowania kandydata do kultury organizacyjnej.

Dostarczanie pracownikom wiedzy dotyczącej ich praw w firmie:

Informowanie pracowników o ich prawach i obowiązkach, przepisach pracy, procedurach wewnętrznych oraz o wszelkich zmianach prawnych, które mogą wpłynąć na ich zatrudnienie.

Działania administracyjne:

Obsługa kadrowo-płacowa pracowników: Zarządzanie dokumentacją kadrową, rozliczanie czasu pracy, wyliczanie wynagrodzeń i zarządzanie systemami płacowymi.

Identyfikacja zachowań mobbingowych i przeciwdziałanie im:

Monitorowanie relacji w miejscu pracy, identyfikowanie potencjalnych przypadków mobbingu i dyskryminacji, oraz wdrażanie działań prewencyjnych i interwencyjnych w celu ochrony dobrostanu pracowników. Pracownicy działów HR odgrywają kluczową rolę w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy i rozwiązywaniu konfliktów.

Nadzór nad pakietem benefitów pracowniczych:

Projektowanie i zarządzanie pakietem świadczeń pracowniczych, w tym ubezpieczenia zdrowotne, programy emerytalne, elastyczne godziny pracy, co przyczynia się do zwiększenia satysfakcji i lojalności pracowników.

Motywowanie pracowników:

Opracowywanie i realizacja strategii motywacyjnych, które mogą obejmować systemy premiowe, nagrody, wyróżnienia czy awanse, w celu podnoszenia morale i wydajności pracowników. Pracownik działu HR musi wykazywać się dyskrecją i odpowiedzialnością w realizacji tych zadań.

Dbanie o komunikację z pracownikami:

Zapewnienie otwartych kanałów komunikacji, regularne spotkania, ankiety satysfakcji, które pozwalają na dwukierunkowy przepływ informacji między pracownikami a zarządem.

Organizacja szkoleń i wydarzeń mających na celu integrację pracowników:

Planowanie i realizacja programów szkoleniowych, które pomagają pracownikom rozwijać nowe umiejętności oraz organizacja wydarzeń integracyjnych, które wzmacniają zespół i budują pozytywne relacje między pracownikami.

Zapewnianie dobrej i przyjaznej atmosfery w firmie:

Kreowanie i utrzymywanie kultury korporacyjnej, która promuje otwartość, szacunek i współpracę na wszystkich poziomach organizacji.

Miękki HR, czym się zajmuje?

Miękki HR, znany również jako “Soft HRM” (Human Resource Management), stanowi podejście w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które kładzie nacisk na pracowników jako kluczowe elementy sukcesu organizacji. Twardy HR natomiast jest mocno związany z przepisami, procedurami, mniej elastyczny niż miękki HR.



To podejście podkreśla znaczenie rozwoju, dobrostanu i motywacji pracowników. W miękkim HR priorytetem jest inwestowanie w szkolenia i rozwój zawodowy pracowników, co ma na celu nie tylko poprawę ich umiejętności, ale również zwiększenie ich zaangażowania i lojalności wobec firmy. Miękki HR promuje również długotrwałe relacje z pracownikami, wierząc, że stabilność i zaufanie przekładają się na lepsze wyniki pracy. HR business partner wspiera menedżerów i prezesów, rozwijając kulturę organizacyjną i budując relacje między pracownikami a zarządem.

Ważnym aspektem miękkiego HR jest również partycypacja pracowników w procesach decyzyjnych, co sprzyja większej odpowiedzialności i uczestnictwu w życiu organizacji. Podejście to, kładzie duży nacisk na tworzenie pozytywnego wspierającego środowiska pracy, gdzie promowane są otwartość, uczciwość i wzajemny szacunek.

Różnice między miękkim a twardym HR

Główną różnicą między miękkim a twardym HR jest podejście do zarządzania pracownikami.

Twardy HR koncentruje się na krótkoterminowej efektywności, kosztach i kontroli. Twardy HR kładzie duży nacisk na przepisy, procedury, koncentrując się na wynikach.



Obowiązki twardego HR:

→ Zarządzanie informacjami dotyczącymi zatrudnienia, płac i benefitów w celu optymalizacji procesów kadrowych.

→ Zawieranie umów z pracownikami firmy: Formalizowanie stosunków pracy poprzez sporządzanie umów, które regulują prawa i obowiązki obu stron.

→ Wyliczanie wynagrodzeń: Obliczanie pensji pracowników, uwzględniając stawki godzinowe, premie i inne składniki wynagrodzenia.

→ Naliczanie urlopów: Zarządzanie prawami do urlopów pracowników, zapewniając zgodność z przepisami prawa pracy.

→ Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji: Organizacja i aktualizacja dokumentów pracowniczych, co jest kluczowe dla prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi.

→ Rozliczanie zwolnień lekarskich pracowników: Monitorowanie i weryfikacja zwolnień lekarskich, co pomaga w zarządzaniu nieobecnościami w pracy.

→ Sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia: Rejestrowanie wszystkich istotnych wydarzeń i zmian w ramach ścieżki kariery pracowników.

→ Zgłoszenia do ZUS, urzędu skarbowego, GUS, PFRON: Realizacja obowiązków związanych z raportowaniem do odpowiednich instytucji, co obejmuje składki, podatki i inne wymagane informacje.

Z kolei miękki HR , stawiając na rozwój i dobrostan pracowników, dąży do budowania zaangażowanej i lojalnej kadry, która może oferować trwałą wartość dla organizacji. Zarządzanie przez wartości, elastyczność i dbałość o zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników to cechy wyróżniające to podejście. Miękkim HR, stara się dbać o ich potrzeby i ambicje, tworząc przyjazne i wspierające miejsce pracy.



Jakie są obowiązki miękkiego HR?

→ Kreowanie wizerunku firmy na rynku pracy: Budowanie pozytywnej percepcji firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy, co pomaga przyciągać najlepszych kandydatów.



→ Rekrutacja pracowników: Proces pozyskiwania nowych talentów, który jest kluczowy dla rozwoju i innowacyjności w firmie.



→ Zwiększanie potencjału pracowników: Inwestowanie w rozwój umiejętności i kompetencji pracowników, co zwiększa ich efektywność i wpływa na innowacyjność firmy.



→ Ustalanie systemów, które pomagają w efektywniejszej pracy: Wprowadzanie narzędzi i procedur, które usprawniają codzienne operacje oraz zwiększają produktywność zespołów.



→ Przeprowadzanie okresowej ewaluacji pracy pracowników: Regularna ocena wyników pracy pracowników, mająca na celu identyfikację obszarów do rozwoju oraz możliwości nagradzania osiągnięć.



→ Monitorowanie poziomu zadowolenia pracowników: Śledzenie i analiza satysfakcji pracowników, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego morale i zaangażowania zespołu.



→ Rozwiązywanie konfliktów: Efektywne zarządzanie sporami i nieporozumieniami w miejscu pracy, co pomaga w utrzymaniu zdrowego i produktywnego środowiska pracy.

Strategiczna rola HR

Dział HR przeszedł ewolucję z funkcji głównie administracyjnej do kluczowego partnera strategicznego w organizacji. Jego rola w kształtowaniu strategii biznesowej i wpływ na wyniki finansowe firmy są obecnie bardziej znaczące niż kiedykolwiek wcześniej.

Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na strategię biznesową

HR odgrywa kluczową rolę w definiowaniu i implementowaniu strategii biznesowych, koncentrując się na zarządzaniu talentami i kulturą organizacyjną. Efektywne zrozumienie i zarządzanie kapitałem ludzkim umożliwia lepsze dostosowanie strategii do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. HR wspiera osiąganie celów biznesowych przez dobór odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska, co jest niezbędne do skutecznego realizowania planów strategicznych.