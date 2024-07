Czym zajmuje się ortodoncja?

Jego zadaniem jest nie tylko korygowanie widocznych nieprawidłowości zębowych, lecz także dbanie o harmonię struktur jamy ustnej. Ortodoncja to dziedzina medycyny, która wpływa nie tylko na poprawę urody uśmiechu, ale ma również kolosalne znaczenie dla właściwego funkcjonowania jamy ustnej. Sprawdź, jak wygląda leczenie ortodontyczne.

Ortodoncja - wieloetapowy proces leczenia

Ortodoncja to dziedzina medycyny, która wpływa na podniesienie komfortu życia pacjenta, ale również wymaga od niego dużej dawki cierpliwości i stosowania się do zaleceń. Proces leczenia jest wieloetapowy - zaczyna się od konsultacji przeprowadzonej w sprawdzonej klinice ortodontycznej i postawienia właściwej diagnozy. Podczas pierwszej wizyty ortodonta przeprowadza badanie jamy ustnej oraz wywiad z pacjentem. Wykonuje również niezbędne badania diagnostyczne, takie jak zdjęcia rentgenowskie czy modele gipsowe. Na tej podstawie specjalista z zakresu ortodoncji stawia diagnozę i określa rodzaj wady zgryzu. Proponuje plan leczenia dostosowany do potrzeb, wieku i oczekiwań pacjenta.

Dobór oraz założenie aparatu ortodontycznego jest kolejnym i jednocześnie najważniejszym etapem w ortodoncji. Istnieje kilka rodzajów aparatów ortodontycznych, a wybór właściwego zależy m.in. od rodzaju wady zgryzu. Rozróżnia się aparaty ruchome, stałe oraz nakładki na zęby, przy czym u dorosłych najczęściej stosuje się aparaty stałe. Specjalista z dziedziny ortodoncji nakłada je na zęby przy użyciu specjalnej substancji klejącej. Po zabiegu pacjent otrzymuje szczegółowe instrukcje dotyczące higieny jamy ustnej, diety oraz dbania o aparat.

Wizyty kontrolne mają kluczowe znaczenie w ortodoncji

Regularne wizyty kontrolne stanowią istotny element procesu leczenia ortodontycznego. Mają na celu monitorowanie osiągniętych postępów, są również okazją do naniesienia ewentualnych poprawek w aparacie. Podczas każdej wizyty kontrolnej ortodonta dokładnie ocenia stan postępu leczenia, sprawdzając, czy zęby przemieszczają się zgodnie z planem. W razie potrzeby może wprowadzać modyfikacje w aparacie ortodontycznym, takie jak wymiana gumek czy dostosowanie nacisku drutów. Ortodoncja w dużej mierze zależy od drobnych poprawek w leczeniu. Aby zgryz nabrał właściwego kształtu, proces jego korekcji musi być powolny i stopniowy.

W trakcie wizyty kontrolnej ortodonta udzieli wskazówek dotyczących higieny jamy ustnej z aparatem. Dbałość o nią jest kluczowa w ortodoncji, aby uniknąć problemów z zębami i dziąsłami podczas noszenia aparatu. Regularność wizyt kontrolnych może się różnić w zależności od stopnia zaawansowania leczenia oraz specyfiki przypadku, jednak zazwyczaj pacjent odwiedza ortodontę co kilka do kilkunastu tygodni.

Usunięcie aparatu - końcowy etap leczenia w ortodoncji?

Przed samym usunięciem aparatu, ortodonta przeprowadza dokładną ocenę stanu uzębienia, aby upewnić się, że wszystkie efekty zostały osiągnięte. Po potwierdzeniu satysfakcjonującego rezultatu usuwanie aparatu jest zazwyczaj szybkie i bezbolesne. Ortodonta usuwa zamki lub elementy aparatów ruchomych, a następnie dokładnie czyści zęby.

Usunięcie aparatu wbrew pozorom nie jest ostatnim etapem leczenia w ortodoncji. Po jego zdjęciu przyzębie potrzebuje czasu na całkowitą rozbudowę i utrzymanie zębów w nowym układzie. Jest to tzw. okres retencji, na czas którego w ortodoncji stosuje się aparat lub płytkę retencyjną, którą nosi pacjent.

Ortodoncja skupia się na metodzie małych kroczków. Aby móc cieszyć się pięknym uśmiechem, pacjent musi uzbroić się w cierpliwość i stosować się do wskazówek ortodonty.