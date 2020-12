Czynniki rankingowe czyli jakie są najważniejsze elementy na podstawie których algorytm ocenia strony internetowe

Domena, adres URL, certyfikat SSL

Pierwszych i technicznym czynnikiem rankingowym, na który wyszukiwarką zwraca sporą uwagę, jest domena i strona internetowa. Powinna posiadać ona długą historię działania w sieci, a wyszukiwarka znacznie bardziej promuje witryny z historią aniżeli te założone jako nowe. Sam adres URL powinien być stworzony zgodnie z zasadą User Friendly. Oznacza to, że musi spełniać kilka kryteriów takich jak używanie słów kluczowych w nazwie, prostota nazwy, używanie odpowiednich separatorów, długość nazwy czy odpowiednio uporządkowana hierarchia podstron w katalogu na hostingu. Sam hosting również powinien być odpowiednio skonfigurowany i zapewniać ciągłe działanie witryny. Bardzo ważnym elementem związanym z domeną jest certyfikat SSL. To szyfrowanie strony zabezpieczające wprowadzane dane na witrynę. Obecnie brak certyfikatu SSL oznacza ostrzeżenie przed przejściem na potencjalne niebezpieczną stronę w przeglądarce Chrome i mniej preferencyjne ocenianie witryny w wyszukiwarce.

Frazy i ich dobór

Drugim i jednym z najważniejszych elementów rankingowych, które decydują o tym czy, gdzie i na jakiej pozycji w wyszukiwarce znajduje się strona, jest dobór odpowiednich słów kluczowych. To właśnie dzięki analizie fraz, pod którymi warto być widocznym w sieci i ich umieszczeniu na stronie nasza witryna będzie wyświetlana w odpowiednim momencie w wyszukiwarce. Analizę i dobór słów kluczowych przeprowadzać powinni specjaliści SEO. Korzystają oni wtedy z narzędzi SEO, statystyk, keyword generatorów czy innych serwisów. Podczas analizy wybierane są słowa kluczowe, które najtrafniej określają naszą witrynę, sklep internetowy czy projekt. Następnie są one analizowane pod kątem konkurencji, trudności pozycjonowania czy potencjalnego ruchu organicznego. Dobierane są w taki sposób, aby przynosiły jak najwięcej korzyści, a stronę pozycjonowało się pod nimi jak najłatwiej. Istnieje wiele typów pozycjonowania związanych z różnymi strategiami np. standardowe pod kilka najpopularniejszych fraz w danej kategorii, szerokie pod kilkaset lub kilka tysięcy fraz czy lokalne jedynie od frazy lokalne. To właśnie od poprawnego doboru słów kluczowych zależy czy dana witryna odniesie sukces i jaki ruch organiczny będzie pozyskiwała.

Szybkość działania i mobilność strony

Bardzo ważnym czynnikiem rankingowym jest szybkość wczytywania się strony www i jej poprawne działanie. Algorytm wyszukiwarki kładzie spory nacisk na ten element, gdyż chce dostarczać użytkownikom wyszukiwarki informacji w jak najkrótszym czasie. Wyszukiwarka oferuje też narzędzie do sprawdzania szybkości działania strony i jej wczytywania się gdzie otrzymamy raport z wynikiem testu i elementami, jakie warto prawic. Najlepiej świadczy to o wadze tego niepozornego czynnika rankingowego. Strona powinna zatem być lekka i szybko się wczytywać. Powinna posiadać odpowiednio skompresowane zdjęcia o dużej rozdzielczości i małej wadze, przemyślaną ilość multimediów czy prostą strukturę.

Content

Jednym z największych czynników rankingowych jest content zamieszczony na naszej stronie internetowej. Wyszukiwarka faworyzuje strony dostarczające duże ilości wartościowego contentu często aktualizowanego i dodawanego. Na stronie www, powinny znajdować się wysokojakościowe treści zoptymalizowane pod kątem SEO. Wszystkie treści muszą być unikalne oraz jakościowe. Powinny być zatem odpowiednio sformatowane, aby nie były blokiem tekstu, zawierać zdjęcia czy listy punktowe. Sam content powinien pojawiać się na stronie regularnie. Ogólnie istnieje kilka algorytmów, które zajmują się sprawdzaniem treści na stronie pod różnymi kątami np. unikalności czy ich jakości. Dodając content na stronę należy również przeanalizować treści konkurencji pod kątem długości czy częstotliwość aktualizacji. Content na stronie www jest jednym z najważniejszych elementów, poprzez które możemy zwiększać pozycję naszej strony www w wyszukiwarce.

Linkowanie wewnętrzne, wychodzące i backlinki

Kolejnym czynnikiem rankingowym, który ma wpływ na pozycję witryny w w wynikach wyszukiwania, jest linkowanie strony. Istnieją trzy typy linkowania — wewnętrzne, wychodzące i zewnętrzne. To m.in. na podstawie linków określano nest czy strona jest zadbana, wartościowa i popularna. Linkowanie wewnętrzne to linki łączące w strukturze plastra miodu wszystkie podstrony. Ma ono ułatwić robotom rankingowanie witryny i być pomocne dla użytkowników. Linkowanie wychodzące to linki z naszej witryny np. z tekstów prowadzące do witryn zewnętrznych. Algorytm premiuje je jako ukłon w stronę użytkowników. Ostatnim i najważniejszym typem linkowania jest linkowanie przychodzące tzw. back linki. Są to odnośniki zamieszczane w internecie prowadzące do naszej witryny internetowej. Świadczą one o popularności witryny w sieci. Powinny być dodawane z jakościowych stron, w towarzystwie tematycznego tekstu na stronach o podobnej tematyce do naszej. Muszą również posiadać odpowiedni profil, czyli stosunek linków czystych do tych w anchorze czy odpowiedni stosunek linków dofollow do nofollow.

User Experience czyli UX i dopasowanie do użytkowników

Czynnikiem rankingowym, który wpływa na pozycję witryny w wyszukiwarce jest UX, czyli User Experience. Jest to najprościej, ujmując, dopasowanie witryny do użytkowania. Algorytm wyszukiwarki sprawdza witryny pod kątem np. czytelności interfejsu czy umiejscowienia reklam i tego czy nie przeszkadzają one w przeglądaniu witryny. Najlepiej świadczy to, jak ważna jest przejrzystość witryny internetowej, łatwość w poruszaniu się po niej czy prostota strony, które wpływają na dłuższy czas przebywania użytkowników na stronie oraz ich powracanie na nasz serwis.