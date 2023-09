Dieta detoksykacyjna: czy jej efekty wywierają pozytywny wpływ na zdrowie?

Jeszcze przed wdrożeniem się w świat diet oczyszczających, warto zastanowić się, czy są one naprawdę konieczne. Istnieje wiele mentorów tego stylu odżywiania jak np. Michał Tombak, którzy aż zachęcają do ich stosowania. Jednak jest to kwestia bardzo indywidualna. Nasz organizm ma naturalne mechanizmy detoksykacji, takie jak pocenie się, oddawanie moczu czy wypróżnianie. Narządy takie jak nerki, wątroba, jelita, płuca i skóra pełnią kluczową rolę w procesach oczyszczania. Jeśli nie dostarczasz do organizmu nadmiernych ilości toksyn i te narządy działają prawidłowo, organizm jest w stanie sam w sobie się oczyścić. Wciąż brakuje konkretnych badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo wielu diet oczyszczających. Dla wielu z nich nie ma wsparcia w środowisku naukowym.