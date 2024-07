Dlaczego warto wybrać podłogi wodoodporne?

Przegląd najnowszych trendów w dziedzinie podłóg

Urządzając wnętrze domu, mieszkania czy biura coraz częściej poszukujemy rozwiązań, które łączą w sobie nie tylko estetykę, ale również trwałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz aspekty praktyczne takie jak bezproblemowe utrzymanie w czystości. Ubiegłe lata przyniosły prawdziwą rewolucję w produkcji paneli podłogowych drewnopodobnych, które od lat cieszą się renomą, uznaniem oraz popularnością w kraju i na świecie. Panele podłogowe stały się doskonałą alternatywą dla drewnianych podłóg ze względu na łatwość montażu, atrakcyjną cenę oraz brak konieczności okresowej konserwacji. Panele o podwyższonej wodoodporności z roku na rok szturmem podbijają rynek, zachwycając swoim pięknem do złudzenia przypominającym naturalne drewno. Nowatorskie metody produkcji oraz budowa paneli wodoodpornych sprawiają, że odporne są nie tylko na działanie wody, ale również minimalizują rozwój wszelkich bakterii (atest PZH), odkształcanie oraz pękanie co wydłuża ich żywotność czyniąc je długowiecznymi. Wśród najnowszych trendów w dziedzinie podłóg pojawiły się także zjawiskowe jodełki, które również możemy zaliczyć do podłóg odpornych na działanie wilgoci oraz wody. Te wyjątkowe dekory układane w kształt jodełki nadadzą wyjątkowego charakteru każdemu wnętrzu urządzonemu w wielu modnych stylach.

Estetyczne podłogi do zadań specjalnych

Wysokiej jakości panele o podwyższonej wodoodporności od sprawdzonego producenta to wyjątkowe, nowoczesne rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy poszukują sprawdzonych, trwałych i funkcjonalnych produktów do zadań specjalnych. Niezwykle innowacyjne materiały wykorzystane do ich produkcji, a także najnowsza technologia sprawiły, że nadają się doskonale nie tylko do domów oraz mieszkań, ale również przestrzeni komercyjnych takich jak biura, hotele czy inne budynki użyteczności publicznej. Dostępne na rynku panele podłogowe marki Weninger dają nam ogromny wybór wśród podłóg wodoodpornych. W zależności od potrzeb możemy wybrać panele laminowane drewnopochodne o podwyższonej wodoodporności, których odporność na działanie wody / zachlapania sięga aż 48 godzin, a także panele winylowe SPC w 100% odporne na działanie wilgoci oraz wody. Dzięki tak wysokiej odporności możemy z ogromnym powodzeniem montować je w pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wody, takich jak kuchnie oraz łazienki. Ponadto, specjalny wzmocniony w podłogach SPC rdzeń znajdujący się wewnątrz sprawia, że dodatkowo są niezwykle wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Co więcej wszystkie podłogi Weninger posiadają możliwość montażu na wodnym ogrzewaniu podłogowym dzięki czemu możemy cieszyć się ciepłą i przyjemną w dotyku podłogą, która doskonale odnajdzie się w nowoczesnych domach i mieszkaniach, w których stawia się na ekologiczne rozwiązania.

Nowoczesna, praktyczna podłoga

Wyjątkowość wodoodpornej podłogi podkreślają również sami klienci, którzy cenią sobie jej wysoką praktyczność i funkcjonalność w codziennym użytkowaniu. Panele winylowe SPC niezwykle łatwo utrzymać w czystości. Nie wymagają specjalnych środków czystości, okresowej konserwacji czy malowania w przeciwieństwie do podłogi wytworzonej z drewna. Panele możemy odkurzać oraz przemywać wodą z dodatkiem odpowiedniego środka czyszczącego. Na ich powierzchni nie widać smug ani zacieków. Na odpowiednio dobranym kolorze podłogi nie jest również widoczny kurz czy pył, co znajduje swoje zastosowanie szczególnie w domach z małymi dziećmi oraz zwierzętami gubiącymi sierść. Panele wodoodporne są również niezwykle odporne na nacisk oraz zarysowania, które powstają w trakcie codziennego użytkowania, dzięki temu przez długi czas możemy cieszyć się nieskazitelną podłogą pozbawioną rys, wgnieceń czy odkształceń. Za jej wyjątkowością przemawia także rewolucyjny, bajecznie prosty sposób montażu. Ponadto, podłogi winylowe SCP montowane mogą być tzw. na pływająco lub można je zamontować na stałe odpowiednim klejem do posadzki betonowej i podłogi winylowej SPC.

Spójna podłoga w całym mieszkaniu – baza wyjątkowych aranżacji

Wśród najnowszych trendów w aranżowaniu wnętrz królują stylizacje z jednakową, spójną podłogą w całym domu czy mieszkaniu. Dzięki panelom wodoodpornym SPC oraz tym drewnopochodnym, taka zjawiskowa przestrzeń dostępna jest na wyciągnięcie ręki w naszych własnych czterech ścianach. Do niedawna skazani byliśmy na wybór różnych podłóg w zależności od zastosowania pomieszczeń. Teraz nie musimy marnować czasu na poszukiwanie idealnych paneli do salonu, płytek ceramicznych do kuchni, łazienki czy przedpokoju. Uniwersalne i wszechstronne zastosowanie paneli wodoodpornych daje nam możliwość wyboru jednej podłogi do każdego pomieszczenia, co w pełni wpisuje się w potrzeby jak i nieograniczoną wyobraźnię naszych Klientów. Taka baza aranżacji idealnie sprawdzi się nie tylko w stylizacjach total look, minimalistycznych czy nowoczesnych wnętrzach, ale również tych tradycyjnych o klasycznym sznycie.

Jedna podłoga pasująca do wielu wnętrz

Do niedawna wybierając styl aranżacyjny do wnętrz musieliśmy gruntownie przemyśleć wybór podłogi. Do jednych stylizacji pasują podłogi drewniane, do innych betonowe, a jeszcze w innych sprawdzały się tylko kamienne płytki. Rynek paneli wodoodpornych zrewolucjonizował kwestie aspektu estetycznego podłogi wprowadzając do sprzedaży panele wodoodporne pokryte rysunkiem wiernie imitującym takie materiały jak drewno, beton czy naturalny kamień. Wybarwienie paneli marki Weninger to szeroki wybór i nieopisana wręcz kolorystyka zachwycająca Klientów, wśród których znajdziemy klasyczne modele wiernie imitujące drewniane usłojenie dębu, w każdym możliwym odcieniu, ale również i panele imitujące takie kamienie jak opal, onyks, marmur co obrazuje niezwykła popularność modelu Lappato czy Bianco. Kolejną nowością w podłogach winylowych SPC są produkty doskonale imitujące kamień o doskonałych wymiarach 120 x 60 cm. Panele odnajdą się we wnętrzach urządzonych w każdym możliwym stylu aranżacyjnym. To doskonała baza dla klasycznych i tradycyjnych wnętrza jak i tych urządzonych w estetyce skandynawskiej, boho czy rustykalnej. Uświetnią także nieco bardziej awangardowe wnętrza w duchu industrialnym, glamour, nowojorskim, hampton czy chalet. Modele układane w jodełkę to perfekcyjne wykończenie klasycznych wnętrz. Podkreślą wyjątkowość stylizacji retro, vintage, eklektycznych, a także tych inspirowanych paryskim sznytem. Wszędzie tam, gdzie chcemy podkreślić wyjątkowość aranżacji, uwypuklić bazę stylizacji czy postawić na zachwycający kontrapunkt podłogi laminowane drewnopochodne czy winylowe SPC będą najlepszym możliwym wyborem.

Wybór wyjątkowej, trwałej, bezpiecznej i estetycznej podłogi jeszcze nigdy nie był tak łatwy. Panele wodoodporne zrewolucjonizowały podejście do urządzania wnętrz oferując nam materiał najwyższej jakości o zachwycającym designie i strukturze / powierzchni. Jeśli poszukujesz podłogi, która zachwycać będzie już od progu to koniecznie zajrzyj na stronę Weninger i wybierz panele skrojone na miarę Twoich potrzeb i ... postaw na wnętrze.

Więcej informacji na temat podłóg znajdziesz na naszym blogu: https://www.weninger.pl/blog/