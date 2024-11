Dlaczego warto znać różnice pomiędzy sprzedawcą a dostawcą prądu?

Kim jest sprzedawca prądu?

Sprzedawca prądu (oficjalnie nazywany Przedsiębiorstwem Obrotu Energią) to podmiot, którego głównym polem działalności jest sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Mówiąc inaczej – sprzedawca zawiera z nimi umowy na zapewnienie dostępu do określonej ilości energii, choć sam nie „posiada” ani tej energii, ani infrastruktury, za pomocą której mógłby on dostarczyć ją do swoich klientów.

W praktyce sprzedawca prądu zajmuje się więc pozyskiwaniem prądu od producenta na Towarowej Giełdzie Energii (a właściwie zakupem wirtualnych jednostek), zawieraniem umów, a także dalszą obsługą klienta, w tym rozliczeniem faktycznego zużycia jednostek energii.

Z obsługą klienta bardzo często wiąże się również świadczenie usług dodatkowych. Wśród nich często znajdują się te, które pozwalają lepiej zarządzać zużyciem energii (np. dostęp do aplikacji mobilnej), ale równie popularne jest np. pogotowie elektryczne, ubezpieczenie przedmiotów elektrycznych na wypadek ich zniszczenia w wyniku nieprawidłowo działającej sieci energetycznej.

Dostawca prądu – jaka jest jego funkcja?

Identyfikacja zadań dostawcy prądu może sprawiać nieco więcej trudności, ponieważ on sam występuje pod wieloma nazwami. Może on występować również jako dystrybutor prądu lub Operator Systemu Dystrybucyjnego. Inaczej niż sprzedawca, dostawca prądu, ma odpowiednią infrastrukturę przesyłową, aby faktycznie dostarczyć prąd do odbiorcy końcowego. Jego najważniejszą funkcją jest zatem zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Wiąże się z nią również szereg funkcji pobocznych.

Innymi obowiązkami dostawcy prądu są:

rozwijanie sieci energetycznej, jej rozbudowa oraz modernizacja;

współpracowanie z pozostałymi przedsiębiorstwami energetycznymi, które znajdują się w łańcuchu dostaw energii elektrycznej;

utrzymanie sieci elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa korzystania z niej;

usługi billingowe na rzecz sprzedawców (czyli informowanie, ile prądu zostało dostarczone do konkretnego odbiorcy).

Dostawca prądu jest też trwale przypisany do konkretnego obszaru, na którym działa. Warto wiedzieć, że w jednym regionie (w Polsce jest ich pięć) dystrybucją energii elektrycznej może zajmować się tylko jeden dostawca energii. Ma on tam monopol, a odbiorcy końcowi nie mogą go zmienić – są de facto zmuszeni korzystać tylko z jego usług, bez możliwości wyboru innego podmiotu.

Opłaty dla sprzedawcy i dostawcy prądu. Dowiedz się, za co płacisz!

Rozsądne zarządzanie energią elektryczną to przede wszystkim świadome planowanie korzystania z niej – znalezienie obszarów, które mogą ci przynieść oszczędności i pomogą określić, jak wysokie będą. Będzie to niemożliwe, jeśli nie wiesz, jakie opłaty składają się na twój rachunek za prąd i czy można je zmniejszyć, czy nie.

Rozróżnienie opłat należnych sprzedawcy i dostawcy prądu nie powinno sprawiać trudności, jeśli masz podpisane oddzielne umowy z każdym z nich – otrzymujesz wtedy dwie faktury. Jeśli natomiast masz podpisaną umowę kompleksową, wszystkie opłaty będą wyszczególnione na jednym rachunku, choć rozdzielone na osobne, odpowiadające każdemu z tych podmiotów sekcje.

Opłaty, które należą się sprzedawcy, to:

opłata za energię czynną, czyli koszty jednostek energii elektrycznej (1 kWh), które faktycznie zużyłeś w danym okresie rozliczeniowym;

opłata handlowa – pokrywa koszty obsługi klienta, w tym cyklicznego rozliczenia zużycia prądu.

Opłaty dystrybucyjne (czyli dla dostawcy prądu) dzielą się natomiast na: opłaty stałe oraz opłaty zmiennie.

Pierwsze są ustalane odgórnie i nie masz wpływu na ich wysokość. Należą do nich: opłata sieciowa stała, opłata abonamentowa oraz opłata przejściowa.

Opłaty zmienne zależą najczęściej od ilości zużytej energii. Możesz więc je kształtować, zmniejszając pobór energii elektrycznej. Do zmiennych opłat dystrybucyjnych zaliczają się: opłata jakościowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna, opłata mocowa.

Wybierz najlepszą dla siebie ofertę prądu!

Polski rynek energii elektrycznej został uwolniony, co oznacza, że konsumenci mogą swobodnie wybrać sprzedawcę prądu. Daje im to szansę na znalezienie najkorzystniejszej oferty energii – takiej, która nie tylko będzie najtańsza, ale też dopasowana do indywidualnych potrzeb.

Sprzedawcy prądu często oferują różne plany taryfowe, konkurują między sobą cenami za 1 kWh, czy też zapewniają dodatkowe usługi i udogodnienia (np. analizę zużycia energii czy e-fakturę). Możesz więc wybrać taki plan, który najbardziej ci odpowiada, a do tego nieograniczoną liczbę razy i w dowolnym momencie, o ile nie obowiązują cię umowne ograniczenia czasowe.

Jak widzisz, warto znać różnice pomiędzy dostawcą i sprzedawcą prądu. Dzięki temu możesz być świadomym konsumentem – ze skutkiem dla swojego budżetu domowego, a także środowiska!