Ekskluzywne wakacje? Wybierz Malediwy

Idealny czas na urlop

Myśląc o wakacjach na rajskich wyspach, przede wszystkim należy sprawdzić kiedy jechać na Malediwy. Pomimo tego, że panuje tu klimat równikowy, gorący, ze średnimi temperaturami, które nie spadają poniżej 25 stopni Celsjusza, to są okresy w roku, kiedy wypoczynek może wiązać się z pewnymi niedogodnościami. Jeśli chce się uniknąć deszczy najlepiej wybrać okres między październikiem a kwietniem. Szczyt monsunowych opadów przypada na czerwiec i lipiec, a w pozostałych miesiącach opady mogą pojawiać się sporadycznie. Monsunowi towarzyszy wysoka wilgotność powietrza oraz najwyższe temperatury. Jednocześnie okres przed i po szczycie opadów jest najlepszy do uprawiania sportów wodnych, jak choćby surfingu, więc osoby liczące na dobre fale i warunki do takich aktywności powinny celować właśnie w ten czas.

Wybierając wakacje na Malediwach, w najbardziej sprzyjającej wypoczynkowi porze roku można mieć pewność stabilnej pogody, słońca, błękitnego nieba i ciepłych wód oceanu.

Jak spędzić czas na Malediwach?

Biorąc pod uwagę miejsce na luksusowe wakacje Malediwy to prawdziwy raj. Tutejsze kurorty i hotele są stworzone do tego, by zapewniać obsługę na najwyższym poziomie i dbać o wszelkie potrzeby Gości. Dzięki swojemu położeniu często jeden hotel obejmuje całą wyspę. Daje to poczucie prywatności i pozwala oderwać się nie tylko od codzienności, ale także od tłumów. Do tego resorty to często nie jeden budynek, ale wille lub bungalowy stojące w zagajnikach albo na pomostach nad morskimi wodami. To wyjątkowe doznanie, budzić się i zasypiać z szumem fal, a tym bardziej móc prosto z łóżka wskoczyć do Oceanu.

Myli się jednak ten, kto utożsamia wypoczynek na Malediwach jedynie z leniuchowaniem na plaży, nad basenem czy w hamaku. Wyspy dają możliwości uprawiania sportów wodnych i aktywnego spędzania czasu. Można tu surfować w sprzyjających porach roku, pływać kajakami morskimi lub na SUPach, wybrać się na wycieczkę łodziami, katamaranem czy nawet samolotem, a także nurkować, snorkować i pływać z rekinami. Nurkowanie i snorkowanie pozwalają poznawać podwodny, niezwykle barwny świat raf koralowych, który zachwyca każdego, kto ma tyle śmiałości, by zajrzeć pod powierzchnię wody. O sprzęt nie trzeba się martwić – wypożyczalnie działają w hotelach.

To oczywiście nie wszystkie atrakcje pobytu. W hotelach i resortach znajdują się tereny rekreacyjne, boiska, baseny, sale fitness, siłownie, a nawet centra spa. Najbardziej luksusowe i niezwykłe zlokalizowane są pod wodą i zapewniają nie tylko wszechstronny relaks, ale także niezapomniane wrażenia dzięki pływającym wokół barwnym rybom.

Wszystko to sprawia, że pobyt na Malediwach wiąże się z jednej strony z głębokim relaksem i odpoczynkiem, z drugiej zaś z luksusem i wspaniałymi warunkami, dzięki którym urlop jest niezapomniany.