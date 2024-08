Energetyczne wyzwania współczesnych firm: jak skutecznie zarządzać prądem

Obniżenie kosztów energii, przygotowanie planu energetycznego na kolejne lata i

dopasowanie go do globalnych wymagań związanych z ochroną środowiska to

tylko niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się firmy. Jak znaleźć skuteczne

rozwiązania i zarządzać energią w efektywny sposób? Zapraszamy do lektury!



Kontrolowanie wydatków związanych z energią elektryczną i obniżenie rachunków

jest priorytetem przedsiębiorstw – szczególnie w okresach, kiedy ceny prądu dla

firm idą w górę. Podwyżki cen mogą być wyjątkowo dotkliwe w skutkach,

zwłaszcza dla przedsiębiorstw o dużym zużyciu energii. Dlatego odpowiednie

zarządzanie energią powinno na stałe wpisać się w strategię firmy i plany na

kolejne lata.



⁠Prąd dla firm w stałej cenie



Pierwszym krokiem w efektywnym zarządzaniu energią jest analiza bieżącego

sposobu zużycia prądu i poziomu wydatków na rachunki. Pomocny może być w

tym tzw. audyt energetyczny, który wskaże również sposoby na oszczędzanie

energii dopasowane do potrzeb firmy. Jednak w obliczu rosnących cen prądu

może to nie wystarczyć, aby w dłuższej perspektywie obniżyć wydatki na

energię. Dlatego jeśli coraz wyższe koszty rachunków za prąd utrudniają

planowanie budżetu i pochłaniają coraz więcej środków, warto rozważyć przejście

na stawkę stałą. Dzięki temu zmiany cen energii na rynku nie będą nas

zaskakiwać, a my zyskamy możliwość planowania kosztów operacyjnych z

wyprzedzeniem. Jeśli koszty energii stanowią dla Ciebie wyzwanie, warto

poszukać sprzedawcy, który oferuje prąd w stałej cenie za MWh – zobacz, jakie

możliwości w tym zakresie proponuje Axpo: https://wybieram.axpo.com/prad-dla-firm.



⁠Przygotuj się na przyszłość: energia odnawialna dla firm



Zarządzanie energią w firmie wymaga długoterminowego planowania, co oznacza

konieczność śledzenia trendów oraz regulacji dotyczących energii – zarówno tych

globalnych, jak i na poziomie krajowym. Gospodarka stopniowo zmierza w stronę

energii odnawialnej, która nie tylko zapewnia większe bezpieczeństwo i stabilność

dostaw prądu, ale też bardziej przewidywalne ceny. Dynamiczny rozwój

infrastruktury i technologii wspierających odnawialne źródła energii sprawia, że w

przyszłości mogą one być o wiele tańsze niż np. węgiel. Przechodząc na zieloną

energię, firma nie tylko unika udziału w degradacji środowiska – buduje też swój

pozytywny wizerunek i przygotowuje się na globalne i europejskie regulacje

dotyczące ochrony klimatu.



Myślisz długofalowo o obniżeniu rachunków? Sprawdź, czy Twój sprzedawca ma w swojej ofercie energię odnawialną – może warto rozważyć zmianę już teraz.

Kompleksowa oferta



Jeśli korzystasz zarówno z prądu, jak i gazu, warto rozważyć wybór sprzedawcy,

która zapewnia sprzedaż obu tych mediów – dzięki temu załatwisz wszystkie

formalności w jednym miejscu. Możesz to uzyskać dzięki współpracy z Axpo,

która pozwala na elastyczne dostosowanie warunków zakupu energii i gazu do

Twoich potrzeb.



Dzięki przemyślanemu zarządzaniu energią możemy lepiej kontrolować wydatki

oraz zwiększyć efektywność działania firmy. Przekłada się to nie tylko na bieżące

oszczędności, ale też na przyszłe korzyści wynikające z podjętych dziś decyzji.

Planowanie zużycia energii staje się integralną częścią strategii firmy, dlatego

wdrażając nowe rozwiązania, dbamy zarówno o finanse i wygodę, jak i wizerunek

naszego biznesu w kolejnych latach.