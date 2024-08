Firany jako estetyczny elementy wykończenia okiennego

Modne firany w domach

Dzisiaj można otrzymać firany gotowe, które można dopasować do wnętrz urządzonych w stylu glamour, nowoczesnym, tradycyjnym, itd.. Szeroki wybór firan czeka na wszystkich w sklepie internetowym https://www.eurofirany.com.pl/, gdzie do dyspozycji są również rolety, pościele, prześcieradła oraz inne tekstylia domowe. Wykonane są one z materiałów gwarantujących wysoką trwałość, dzięki czemu można być pewnym tego, że gotowe firany będą wyglądać w sposób nienaganny nawet po wielokrotnym praniu. Kupując gotowe firanki, można postawić na model z przelotkami lub taśmami marszczonymi, ponieważ są one wygodniejsze w mocowaniu. Ich obecność pomoże zachować większy poziom prywatności, dzięki czemu osoby postronne nie będą zaglądać do wnętrza.

Krótkie i długie firany

Nowoczesne firany można podzielić ze względu na długość. Firany długie sprawdzają się w przestronnych pomieszczeniach, którym właściciel chciałby dodatkowo nadać eleganckiego charakteru. Takie dekoracje okienne najlepiej sprawdzają się w pokoju dziennym i w sypialni. W takim przypadku najlepiej postawić na delikatny, nieco przezroczysty materiał, dzięki czemu całe wnętrze będzie wyglądało na bardziej przytulne. Trzeba pamiętać o tym, aby eleganckie firany kończyły się na dwa centymetry nad podłogą.

Krótkie firanki spotykane są najczęściej w kuchni. Aczkolwiek, można je również zastosować w mniejszych pomieszczeniach, co pozwala odsłonić mały grzejnik. Firany krótkie nie będą blokować ciepła, które będzie przedostawało się dalej. Należy pamiętać o tym, aby takie dekoracje zawsze kończyły się tuż nad parapetem lub nad grzejnikiem. Po tego typu firany często sięgają rodzice, którzy chcą wykończyć aranżację okna w pokoju dziecięcym.

Firany do salonu oraz do innych pomieszczeń

Wybór firan jest naprawdę duży. Można zdecydować się na indywidualne szycie firan, ale także zakup gotowych produktów. Finalną decyzję każdy konsument powinien podjąć samodzielnie. Warto postawić na nowoczesne i klasyczne modele, których zaletą jest to, że pomagają zmiękczyć twardość obrysu ścian. Nie są one drogie, dzięki czemu zyskuje się stylową ozdobę, która jest w stanie zmienić także akustykę pomieszczenia. Dzięki nim można zgubić efekt echa. Firany o odpowiedniej grubości są w stanie odgrodzić wnętrze domu od świata zewnętrznego, czyli od światła ulicznych latarni oraz innych hałasów, które mogą dochodzić z zewnątrz. Szczególnie jeżeli będzie stosowało się je w połączeniu razem z zasłonami.

Jaka szerokość firany?

Tak samo jak ważna jest długość, równie istotna jest szerokość firan. Uzależniona jest ona od tego, jaki dokładnie efekt marszczenia chce się uzyskać. Przyjmuje się, że w nowoczesnych i klasycznych wnętrzach szerokość firan powinna być dwukrotnie większa od karnisza. Jeżeli komuś jednak zależy na tym, aby efekt marszczenia był głębszy, długość karnisza można pomnożyć razy trzy, uzyskując pożądaną szerokość. Aczkolwiek, z tym wymiarem nie ma także co przesadzać, ponieważ osiągnie się efekt odwrotny od zamierzonego.

Firany pełnią rolę dekoracyjną i praktyczną. Wykonuje się je z różnych materiałów, np. tiul, organtyna lub szyfon. Aczkolwiek, można również spotkać takie firany, które wykonane mogą być z bawełny lub żakardu.