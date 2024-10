Firany szyte na wymiar – czy warto je zamówić?

Firany dla niestandardowych okiennic

Firany na wymiar powstały z myślą o okiennicach w niestandardowych wymiarach. Dziś nawet w takim przypadku nie mamy większych problemów z nabyciem gotowych produktów, jednak kilkanaście lat temu był to prawdziwy wyczyn. Ponadto szycie było wyrazem luksusu – firany na wymiar były znacznie droższe od tych powszechnie dostępnych. Obecnie mówimy nie tyle o luksusie, co unikatowości, do której większość dąży. Chcemy czegoś nietypowego, co pozwoli wyróżnić się z tłumu. Szycie firan umożliwia zaprojektowanie ich całkowicie od podstaw, dlatego w tym przypadku można zdecydować się na nietuzinkowe rozwiązania, które w produkcji masowej z pewnością nie zostałyby wdrożone.

Minusem jest jednak czas oczekiwania na odbiór gotowego produktu. Szycie firan nierzadko zajmuje 2-3 tygodnie, podczas gdy w sklepach są one dostępne od ręki i niemal gotowe do natychmiastowego zawieszenia w oknach.

Jeśli nie na wymiar, to co?

Firany gotowe to doskonała alternatywa dla produktów na wymiar. Pokochali ją wszyscy, którzy chcą odmienić swoje wnętrza w jak najkrótszym czasie lub po prostu, szybko zakończyć remont i prace aranżacyjne. Wybór modeli jest naprawdę duży, dzięki czemu każdy jest w stanie znaleźć taki, który będzie odpowiadał jego potrzebom. Warto pamiętać, że w domu przydadzą się przynajmniej 2 komplety firan na zmianę, co – biorąc pod uwagę ilość pomieszczeń – stanowi spory wydatek. Rozwiązaniem są modele gotowe, które można kupić w znacznie korzystniejszej cenie.

Jak wyróżnić swoje okna?

Dziś firany na wymiar nie są już popularnym produktem. Niektórzy wciąż zamawiają je z sentymentu, inni wierzą, że w ten sposób wyróżnią swoje okna na tle innych. Istnieje jednak wiele sposobów, by okiennice prezentowały się zupełnie inaczej, niż dotychczas. Wystarczy tylko sięgnąć po przepiękne zasłony uniwersalne lub tematyczne, np. z motywami jesieni, które dodatkowo ochronią nas przed słońcem. Doskonałym rozwiązaniem są też rolety – niektóre to designerskie modele, całkowicie zastępujące tradycyjne zasłony. Wreszcie możemy sięgnąć po różnego typu dekoracje, takie jak chociażby makrama.

Firanki na wymiar nie są więc jedynym sposobem na nietuzinkowe okna, przez co coraz więcej osób decyduje się na firany gotowe – tańsze, a tak samo funkcjonalne i eleganckie.