Fundusze Europejskie na aktywizację zawodową osób bezrobotnych

Celem projektów jest poprawa dostępu do zatrudnienia i kompleksowa aktywizacja osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie) w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia. Grupę docelową stanowią również osoby należące do kategorii NEET (tj. not in education, employment or training – osoby młode, które nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą się zawodowo), osoby odchodzące z rolnictwa, osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie były Powiatowe Urzędy Pracy oraz Miejski Urząd Pracy z terenu województwa lubelskiego.

Formy wsparcia obejmą m.in. szkolenia zmierzające do uzyskania potrzebnych kwalifikacji lub kompetencji, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, dotacje na samozatrudnienie, staże zawodowe, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie a także niefinansowane w ramach Funduszu Pracy pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. Każdy z uczestników projektu powinien otrzymać odpowiednią ofertę obejmującą wszystkie formy wsparcia, które zostaną zidentyfikowane, jako celowe do poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Całkowita wartość umów wynosi blisko 98 mln zł, w tym nieco ponad 83 mln zł to Fundusze Europejskie, a blisko 15 mln zł to kwota dofinansowania z Funduszu Pracy.

Realizacja projektów potrwa do 30 czerwca 2025 r.

Korzyści dla regionu:

Szacuje się, że dzięki projektom PUP realizowanym w edycji 2024/2025 zostanie objętych wsparciem blisko 6 tys. osób bezrobotnych, w tym: niemal 1,2 tys. osób długotrwale bezrobotnych oraz ponad 2,3 tys. osób w wieku 18-29 lat. Planowane jest objęcie wsparciem w postaci dotacji na samozatrudnienie 741 osób, co przełoży się na nowe miejsca pracy w regionie.