Fundusze Europejskie trampoliną do sukcesu

„Liczby pokazują, że środki unijne mają bardzo duży wpływ na rozwój lubelskiej gospodarki. Inwestujemy je w innowacje, wspieranie prac badawczo-rozwojowych, poprawę poziomu życia jak i rozwój samych firm. A to przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności lubelskich przedsiębiorstw niekiedy na tle międzynarodowym” – mówi Magdalena Filipek – Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Na co przeznaczane są Fundusze

Projekty wdrażane w ramach LAWP są zbiorem różnorodnych pomysłów mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

„Beneficjenci konkursów organizowanych przez LAWP mają ciekawe pomysły na swoje biznesy w różnych dziedzinach, ich inicjatywy często stanowią inspirację dla kolejnych przedsiębiorców. Tych przedsiębiorców, którzy szukają pomysłów i rozwiązań zachęcamy do zapoznania się z Mapą dotacji, pokazującą realizowane projekty. Jest ona źródłem pomysłów, można powiedzieć, przewodnikiem po dokonaniach polskich firm. Mapa dotacji, w której ujęte są projekty realizowane również w ramach LAWP to baza kreatywnych pomysłów i idei, które są dowodem na to, że warto podążać za swoją intuicją i korzystać ze środków unijnych” - mówi Magdalena Filipek – Sobczak, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Przedsiębiorcy możliwość skorzystania z Funduszy Europejskich często traktują jako impuls, który zmobilizuje ich firmę do rozwoju, zdynamizuje ich działania, a docelowo poprawi byt przedsiębiorstwa.

Zielona energia z Funduszy Unijnych

Jedno z Działań o nazwie 4.2 Produkcja energii z OZE pozwoliło na uwspółcześnienie przedsiębiorstw z racji wprowadzenia w nich „zielonej energii”.

Przedsiębiorcy mogli inwestować w budowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, słońca, geotermii i wody, a także energii, której źródłem są biomasa i biogaz. Projekty mogły dotyczyć budowy jak i modernizacji dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych oraz budowy lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE.

Zainteresowanie powyższym działaniem potwierdza liczba 585 już podpisanych umów. Łączna kwota przyznanych dotacji na ten cel to blisko 236 mln zł. Aktualnie podpisywane są kolejne umowy.

Inwestycje w innowacje

Dzięki środkom unijnym przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki decydują się czasem na nowatorskie i innowacyjne projekty. W ramach popularnego Działania o nazwie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP mogli pozyskać fundusze na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wsparcie przyznawano projektom wprowadzającym innowacje produktowe bądź procesowe przynajmniej w skali rynku regionalnego. Z czasem okazało się, że dzięki wsparciu otrzymanemu z LAWP wiele z nich z sukcesem wyszło ze swoimi biznesami na rynek międzynarodowy. 473 przedsiębiorców skorzystało z możliwości wprowadzenia innowacji, a dofinansowanie z UE na ten cel wyniosło blisko 690 mln zł.

LAWP wspiera poprawę efektywności energetycznej

Liczba złożonych wniosków do LAWP pokazuje, że termomodernizacja i efektywność energetyczna jest coraz ważniejsza i udostępniła środki unijne dla lubelskich przedsiębiorców, którzy postanowili oszczędniej gospodarować energią. Dotacja 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw mogła być przeznaczona na termomodernizację budynków, wymianę w nich źródła ciepła, wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań, montaż paneli fotowoltaicznych czy modernizację wentylacji. Przedsiębiorcy podpisali 270 umów, a łączna kwota dofinansowania z UE przeznaczona na to działanie wyniosła niemalże 152 mln zł.

Badania i innowacje w lubelskim biznesie

LAWP wspierała również prowadzenie prac B+R oraz powstawanie infrastruktury badawczej. W Działaniu 1.2 Badania celowe można było realizować przede wszystkim te projekty, które polegają na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. We współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju powstało dedykowane działanie wspierające badania w zakresie technologii fotonicznych.

Efekty Funduszy Europejskich w liczbach

Przedsiębiorcy mogą się pochwalić osiąganymi wynikami. Dzięki wdrażanym projektom dofinansowywanym przez LAWP, wprowadzonych zostanie 564 innowacji produktowych, 333 innowacji procesowych, wdrożonych zostanie 439 wyników prac B+R. Przedsiębiorcy zmodernizują energetycznie 342 budynki o łącznej powierzchni użytkowej 384 645,01 m2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych dzięki produkcji energii z OZE wyniesie 81 81462,11 Ton równoważnika CO2.

Od unijnych dotacji do Lidera

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wspiera, a corocznie również docenia przedsiębiorców. W październiku br. odbyła się Gala Przedsiębiorczości – Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich, na której Beneficjenci LAWP zostali nagrodzeni w V edycji Konkursu „Lider Innowacji”. Laureaci i nominowane firmy są przykładem, że można i trzeba korzystać z możliwości wykorzystania środków unijnych. Tegoroczni Liderzy to: AQUA EAST POLSKA Sp. z o.o., OBST S.A., P.H.M. POLCOMM Dariusz Kozak oraz HENRYK KAPROŃ prowadzący Zagrodę Roztocze.

„Chciałbym, żeby wraz z rozwojem Państwa biznesu zmieniał i rozwijał się także nasz region. Lubelskie już dziś jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla turystów, ale wierzę, że w niedalekiej przyszłości stanie się również inkubatorem nowych technologii” - mówił Marszałek Jarosław Stawiarski do Liderów Innowacji, co wydaje się coraz bliższe biorąc pod uwagę coraz szersze spectrum działań naszych regionalnych biznesmenów.

To wszystko jest do osiągnięcia również w ramach działań wdrażanych przez LAWP w Lublinie. „Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w rozwoju firm z naszego województwa i pokazać, że korzystanie z Funduszy europejskich nie jest naszym firmom obce” - dodaje Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Magdalena Filipek-Sobczak.

Autor: LAWP w Lublinie