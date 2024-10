Fundusze Europejskie wspierają kształcenie zawodowe

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski właśnie zakończył wręczanie umów o dofinansowanie programów rozwojowych dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe. W całym województwie lubelskim do dofinansowania w tym zakresie wybrano łącznie 44 projekty. Uroczyste wręczenia odbyły się 14 października br.w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku, 16 października br. w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz 21 października br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Kwoty dofinansowania z Unii Europejskiej w poszczególnych projektach wyniosły od 284 tys. zł - w przypadku projektu Nowe kompetencje - lepsza przyszłość Szkoły Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie – do blisko 9,4 mln zł w projekcie Miasta Zamość.

Łączna wartość projektów wybranych do dofinansowania opiewa na kwotę ponad 132 mln zł, gdzie wnioskowane dofinansowanie wyniosło 118,3 mln zł, z czego środki Europejskiego Funduszu Społecznego Plus to 112,3 mln zł, natomiast niemal 6 mln zł to wsparcie z budżetu państwa.

Programy rozwojowe

Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich szkoły prowadzące kształcenie zawodowe zrealizują programy rozwojowe, uwzględniające m.in. współpracę szkół i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego z pracodawcami i uczelniami. Realizowane będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach uczniowskich u pracodawców. Doposażone zostaną pracownie zawodowe w pomoce dydaktyczne i sprzęt. Programy przewidują wsparcie nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie uzyskiwania uprawnień czy też kwalifikacji do nauczania zawodu oraz udziału w szkoleniach branżowych. W ramach tego typu projektów będzie możliwe również dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami, jak również wsparcie potencjału dydaktycznego szkół. Dzięki kompleksowości programów rozwojowych wsparcie otrzymają zarówno uczniowie, nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, jaki szkoła jako podmiot realizujący kształcenie.

- Wsparcie z Funduszy Europejskich, które przekazujemy jest odpowiedzią na potrzeby, z jakimi na co dzień zmagają się uczniowie i nauczyciele w procesie edukacji. Dzięki nim stworzymy nowoczesne przestrzenie do nauki i pracy, w których będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności, niezbędne do stawiania czoła wyzwaniom przyszłości. – mówił, podczas jednej z uroczystości wręczenia umów, Marszałek Jarosław Stawiarski.

Co zyska region?

W ramach wszystkich 44 projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach naboru wsparciem zostanie objętych 10,4 tys. uczniów ze 108 szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w regionie. Ponad 7,6 tys. uczniów weźmie udział w doradztwie zawodowym, 9 tys. uczniów uzyska kwalifikacje, a ponad 5,7 tys. skorzysta ze staży uczniowskich. Wsparciem objętych zostanie ponad 1,4 tys. osób spośród kadr szkół objętych wsparciem, z czego blisko 1,3 tys. osób podniesie swoje kwalifikacje.

Programy rozwojowe dla szkół pomogą uczniom, nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz instytucjom kształcenia zawodowego lepiej dostosować się do potrzeb rynku pracy. Podniesienie jakości edukacji zapewni uczniom i absolwentom większe możliwości osiągnięcia sukcesu.