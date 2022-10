Fundusze europejskie wspierają przedszkolaków i ich rodziców

– Nasze przedszkole powstało też z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które potrzebują wsparcia. Zatrudniono cały zespół terapeutyczny, m.in. logopedę czy psychologa, którzy do tej pory zapewniają dzieciom wsparcie, pracując na wysokiej jakości pomocach multimedialnych – mówi pani Małgorzata. – Myślę, że możliwość zapewnienia dzieciom oraz ich rodzicom tak bogatej oferty to marzenie każdego dyrektora przedszkola a jednocześnie ze względu na wysokie nakłady, nie każdy może sobie na to pozwolić. Bez pomocy ze środków unijnych może być to niemożliwe.

Projekt warty ponad 1,2 mln, z czego wkład UE wyniósł blisko 1,05 mln.

– Mimo że został już zrealizowany, do tej pory utrzymuje miejsca przedszkolne. Będą służyć kolejnym rocznikom, jeszcze przez wiele lat – mówi pani dyrektor. – Mam świadomość , że potrzeby, jeśli chodzi o liczbę nowych miejsc przedszkolnych wciąż rosną, dlatego, jeśli pojawi się możliwość aplikowania po nowe fundusze na ten cel, na pewno będę się o nie starała.