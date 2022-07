Fundusze unijne służą dzieciom i rodzicom

– Za te pieniądze udało się stworzyć miejsca dla 52 dzieci w dwóch gminach – mówi pani dyrektor. – Wyposażyliśmy też salę zabaw. Nie kupiliśmy przy tym żadnej przypadkowej zabawki. Wszystkie są dostosowane do wieku i rozwijają wszechstronny rozwój dziecka: poznawczy, fizyczny i emocjonalny. To wszystko w połączeniu z tym, że prężnie działamy i wspieramy się, nie tylko w opiece nad dziećmi, ale też na linii dziecko-rodzice-nauczyciele sprawiło, że mamy renomę i nasza placówka jest polecana jako miejsce bardzo przyjazne rodzinom. Świadczy o tym choćby fakt, że po ogłoszeniu rekrutacji na najbliższy rok miejsca szybko zostały zarezerwowane. Cieszy nas to, bo szczęśliwe dziecko to szczęśliwa rodzina.

Dzięki realizacji projektu Fundacji Ingenium, pracę w przedszkolach znalazło też ponad 7 pań.

- Udało nam się znaleźć osoby, dla których praca to pasja. Które przychodzą każdego dnia uśmiechnięte, radosne, z wieloma pomysłami. Dzięki nim wychowujemy dzieci w atmosferze życzliwości, wzajemnego szacunku i z dbałością o wszechstronny rozwój – mówi dyrektor Kozyra. – Dlatego gdyby była taka możliwość na pewno znowu stworzyłabym projekt z wykorzystaniem funduszy unijnych. One bardzo pomagają w realizacji marzeń i dają możliwość do tworzenia rzeczy, które zmieniają na lepsze naszą rzeczywistość.