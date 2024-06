Gdzie wykorzystuje się łożyska igiełkowe?

Czym są łożyska igiełkowe?

Na początku wyjaśnijmy dokładnie, co to są łożyska igiełkowe. To elementy mechaniczne wykonane z metalu i tworzyw sztucznych, które mają przekrój walcowaty. Składają się z 4 głównych elementów:

pierścienia zewnętrznego;

koszyczka;

złożenia igiełkowego;

pierścienia wewnętrznego.

Nazwa łożyska igiełkowego pochodzi od elementów tocznych w kształcie walca, których średnica jest znacznie mniejsza od długości. Największe standardowe średnice igiełek to 5 mm. Dzięki zastosowaniu cienkich, ale długich wałeczków wzrasta odporność na obciążenia promieniowe oraz wysoką prędkość obrotową. Co więcej, łożyska igiełkowe wykazują potencjał w bezawaryjnej pracy, dzięki zwiększeniu powierzchni przenoszącej obciążenia. W przeciwieństwie do łożysk kulkowych, gdzie styk jest jedynie punktowy, powierzchnia styku w łożyskach igiełkowych jest zdecydowanie większa.

Jakie rodzaje łożysk igiełkowych można wyróżnić?

Łożyska igiełkowe produkowane są w wielu wariantach gatunkowych. Dzięki odporności na zużycie i funkcjonalności w wymagających warunkach powstało kilka typów łożysk, do których zaliczają się warianty:

wzdłużne;

cienkościenne;

przelotowe;

nieprzelotowe;

zespolone;

masywne.

W jakich aplikacjach stosuje się łożyska igiełkowe?

Biorąc pod uwagę właściwości i funkcje łożysk igiełkowych łatwo można przewidzieć ich zastosowanie. Przenoszenie obciążeń promieniowych i praca przy wysokich prędkościach obrotowych sprzyja stosowaniu ich w silnikach elektrycznych, spalinowych, sprężarkach czy przekładniach. Można je znaleźć również w elementach zawieszenia pojazdów drogowych, maszyn rolniczych oraz sprzętu ciężkiego. Interesującym przykładem jest montaż łożysk igiełkowych w pompach hydraulicznych. Występują wszędzie tam, gdzie stosuje układy hydrauliczne. Pompy są wyposażone w łożyska igiełkowe, zapewniając precyzyjne sterowanie układami kierowniczymi, podnośnikami czy systemami hamulcowymi.

Wysoka odporność na zmiany temperatur i możliwość pracy pod ogromnym obciążeniem powoduje, że pewne warianty łożysk igiełkowych wykorzystuje się też w silnikach odrzutowych i turbinach. Łożyska te są też elementem konstrukcyjnym maszyn produkcyjnych oraz linii montażowych. Wpływają na niezawodność poruszających się elementów przy jednoczesnym eliminowaniu tarcia i nadmiernego hałasu. Przyczyniają się tym do zapewnienia płynności działania całej linii produkcyjnej.

Jak dobrać łożyska igiełkowe do aplikacji?

Kluczowe jest uwzględnienie kilku zmiennych i dobranie pod ich kątem łożyska. Przede wszystkim mowa o aplikacji, czyli urządzeniu, do którego taki element powinien zostać zamontowany. Poza tym, łożyska igiełkowe dobiera się po uwzględnieniu:

prędkości obrotowej;

obciążenia;

temperatury pracy;

środowiska.

Konieczne jest wzięcie pod uwagę dokładnych wymiarów, nośności i przewidywanej żywotności. Na tej podstawie dobierane są łożyska wykonywane z różnych materiałów, dzięki czemu spełniają wszystkie wymagania produkcyjne i eksploatacyjne.