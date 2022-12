Wiele firm przekonuje się o tym, że logo jest potrzebne, aby móc dbać o kwestie wizerunkowe. Dzięki niemu łatwiej rozpoznać produkty konkretnej marki, ale nie tylko. Dobrze zaprojektowane logo budzi emocje, potęguje uczucia, przez co zachęca klientów do zakupu produktów danej firmy. Znak ten składa się z 3 elementów. Są nimi: sygnet (grafika), logotyp (wartość typograficzna) oraz claim (slogan). Składniki te nie muszą występować razem. Bardzo często możemy je spotkać w formie kombinacji sygnetu i logotypu lub ich całkowicie oddzielne formy. Logo to część identyfikacji wizualnej firmy. Żeby projekt logo przynosił skutki, o jakich była mowa, musi być odpowiednio potraktowany. Stoi za nim wiedza na temat grafiki, ale także marketingu. Nasuwa się zatem pytanie, gdzie je zaprojektować? Skorzystać z popularnych kreatorów dostępnych w internecie, czy udać się do studia graficznego?

Gdzie zaprojektować logo firmy?

Skuteczne logo firmy to takie, które bez zbędnej zwłoki odpowie klientom, kto jest jego właścicielem. Tym samym na długo pozostanie w świadomości odbiorców. Projekt logo można przygotować w dwojaki sposób - zwrócić się do specjalistów lub próbować swoich sił w kreatorze.

Kreator

Od jakiegoś czasu w sieci dostępne są kreatory graficzne, umożliwiające w szybki sposób wykonanie prostego projektu. Nie trzeba ich pobierać, ani instalować. Do obsługi wystarczy przeglądarka internetowa. W podstawowym, a zarazem darmowym zakresie można w nich stworzyć projekt logo firmy. Ciekawym wsparciem będą liczne szablony dostępne do wykorzystania. Niestety sprawia to, że nie uzyskamy niepowtarzalnego efektu. Po jakimś czasie zauważymy, że inna firma posługuje się podobnym logiem. Wyklikanie w ten sposób tego charakterystycznego znaku eliminuje z niego również wartość marketingową oraz psychologiczną. Czy zatem korzystanie z kreatorów jest złe? Nie, wręcz przeciwnie, ale tylko do prostych projektów, np. na potrzeby mediów społecznościowych. Musimy pamiętać, że tworząc logo w taki sposób, nie będziemy mogli uzyskać jego wektorowej wersji lub konieczne będzie wniesienie za to opłaty.

Studio graficzne

Drugą drogą do uzyskania projektu logo jest zlecenie jego wykonania studiu graficznemu. Jego pracownicy zaznajomią się z rynkiem, na jakim funkcjonujemy. Na podstawie wypełnionego briefu, a także dodatkowo udzielonych informacji przejdą do tworzenia projektu. Zwrócą uwagę na jego aspekt graficzny, ale także marketingowy. Logo ma identyfikować firmę oraz sprzedawać, zatem spojrzą na nie również pod kątem psychologicznym. W ten sposób uzyskać można unikatowy projekt, którego nie zobaczymy u konkurencji, czy też marek z innych branż. Studio graficzne dostarczy nam logo w postaci pliku wektorowego, a więc nie stracimy jakości przy ewentualnych wydrukach, czy też zmniejszaniu lub powiększaniu na potrzeby innych materiałów. Podkreślić warto jeszcze jedną różnicę, która się rysuje między tym rozwiązaniem a kreatorem - w tym przypadku nie musimy poświęcać swojego czasu na stworzenie projektu, zrobią to za nas fachowcy.

Podsumowanie

Osoby, które zastanawiają się, gdzie wykonać projekt logo, mogą to zrobić w kreatorze lub korzystając z usług studia graficznego np. Good Project. Różnica między nimi jest ogromna. Kreator to przede wszystkim nasza praca, w dodatku na szablonach, które są dostępne dla wszystkich. Studio graficzne zaś zdejmie z nas ciężar obowiązku wykonania logo i zajmie się nim w profesjonalny sposób.