To, jakie etui wybrać, zależy od wielu czynników, w tym oczywiście indywidualnych preferencji. Przy pomocy prostych filtrów w sklepach internetowych bez trudu znajdziesz etui do Twojego telefonu, jednak bez względu na model telefonu, analizujemy poszczególne rodzaje etui, aby estetyczny wygląd połączyć z ochroną urządzenia.

Jak dobrać etui na telefon - na to zwróć uwagę!

Na rynku dostępne są różnego rodzaju etui do konkretnego modelu telefonu. Są one dostępne z różnych materiałów, a także mogą mieć zupełnie różną konstrukcję. Jakie etui najlepiej chroni telefon przy upadku, a co zapewni mu najbardziej efektowny wygląd? Czy wystarczy zabezpieczyć tył telefonu czy też skuteczny będzie wyłącznie futerał z klapką? Poznaj wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Przeglądając akcesoria do telefonów, które znajdziesz m.in. na stronie https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/pokrowce-i-etui, można dostać zawrotu głowy od bogactwa wyboru poszczególnych produktów. Dlatego postaramy się uporządkować je w zależności od typu etui, a także wskazać najistotniejsze w codziennym użytkowaniu cechy. Na początek jedno z najprostszych rozwiązań, czyli etui silikonowe. Zazwyczaj jest to etui typu plecki, które chroni przede wszystkim obudowę smartfona przed zarysowaniami oraz uderzeniami. Silikonowa warstwa skutecznie absorbuje energię przy upadku, a na co dzień nie utrudnia dostępu do wszystkich funkcji telefonu. Nawet jeśli Twój smartfon posiada pole dotyku na linie papilarne na tylnej części obudowy, dopasowany silikon będzie posiadał stosowne wycięcie, dzięki czemu bez trudu skorzystasz z wszystkich funkcji.

Etui z silikonu

Mocne strony:

dyskretny wygląd, który nie zakrywa estetyki urządzenia,

łatwy dostęp do wszystkich funkcji telefonu,

niska cena zakupu,

dobra ochrona przed upadkiem na obudowę smartfona.

Słabe strony:

ograniczona ochrona w trudnych warunkach,

do ochrony ekranu potrzebne są folie ochronne lub szkło hartowane.

Dobre etui na plecki smartfonów to często także etui materiałowe bądź etui skórzane. Nadal w przypadku tego typu akcesoriów brakuje ochrony ekranu smartfona, jednak dla niektórych użytkowników ważniejsze jest, aby szybko odebrać połączenie czy łatwo sprawdzić powiadomienia. Jeśli zdecydujesz się na pełne etui na telefon, zawsze konieczny będzie dodatkowy ruch/gest, aby odsłonić wyświetlacz. Niemniej jeśli korzystasz z urządzenia intensywnie takie etui na smartfon świetnie sprawdzi się na co dzień w bezpiecznych warunkach domowego użytkowania.

Etui plecki ze skóry naturalnej

Mocne strony:

wytrzymały materiał,

elegancki wygląd,

nie wyślizguje się z dłoni.

Słabe strony:

brak ochrony wyświetlacza.

Jak wybrać etui, które doskonale chroni telefon?

Bezpieczne etui na telefon powinno szczelnie chronić urządzenie przed wilgocią, uderzeniami czy zarysowaniami. Jaki rodzaj etui spełnia te kryteria? Najlepszym rozwiązaniem z tego punktu widzenia będzie wybór pokrowca, który zapewni ochronę ekranu, obudowy, a także precyzyjnie pokryje przyciski, aby codzienne korzystanie w etui telefonu nie wpływało na jego funkcjonalność. Dlatego warto pamiętać o dokładnych filtrach wyszukiwania w sklepach, jak np. w przypadku iPhone'a 16 https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/pokrowce-i-etui/kompatybilnosc_apple-iphone-16 bądź iPhone'a 16 Pro - https://www.mediaexpert.pl/smartfony-i-zegarki/akcesoria-do-telefonow/pokrowce-i-etui/kompatybilnosc_apple-iphone-16-pro.