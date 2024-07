Jak Polacy oszczędzają na emeryturę?

Badanie Prudential potwierdza, że oszczędzanie pieniędzy na emeryturę nie jest silną stroną Polaków. W aktualnym systemie szkolnictwa niestety niewiele jest miejsca na zagadnienia, które przygotowywałyby młodych ludzi do odpowiedzialnego i przemyślanego zarządzenia finansami. Większość Polaków nie wyniosła również odpowiednich wzorców w zakresie oszczędzania z domu, a część — podejmując świadomą decyzję — woli żyć w beztroskim tu i teraz, nie skupiając się zbytnio na tym, co wydarzy się za 10, 20 czy 30 lat.

Na czym oszczędzamy? Na co najczęściej ograniczamy wydatki?

Na skutek rosnących cen żywności, paliwa, energii elektrycznej oraz podwyżek rat kredytów i pożyczek, wielu dorosłych Polaków "chcąc nie chcąc", musiało zacisnąć finansowego pasa. Aby odciążyć domowy budżet, mieszkańcy naszego kraju robią coraz bardziej przemyślane zakupy, wkładając do koszyków jedynie potrzebne produkty. Coraz częściej rezygnują także z impulsywnych zakupów, a zamiast ulubionych produktów wybierają tańsze towary marek własnych. Aby zaoszczędzić, Polacy starają się także finansować bieżące wydatki i nieprzewidziane koszty z własnych środków, unikając sięgania po zewnętrzne źródła finansowania w postaci kredytów czy pożyczek.

Dlaczego część Polaków nie oszczędza?

Dlaczego część Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę? Jak wskazują wyniki badania Prudential Family Index co piąta osoba w wieku 25-34 lat twierdzi, że ma jeszcze czas, by zastanowić się nad swoją emeryturą, kolejne 20% nie widzi takiej potrzeby, a 11% uważa, że da sobie radę. Na pytanie "Dlaczego nie oszczędza Pan/i na emeryturę?” 16% respondentów w wieku 25-34 lat odpowiedziało: „nie znam się na tym”. Brak edukacji finansowej i skupienie na tu i teraz nie są jednak jedyną przyczyną, która stoi za beztroskimpodejściem do finansów i brakiem oszczędności. Dla wielu osób kluczowym argumentem, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji, jest nadmiernie obciążony budżet i wysokie koszty towarzyszące codziennym wydatkom.. Trzeba mieć jednak świadomość, że nawet niewielkie kwoty odkładane regularnie i pomnażane w przemyślany sposób za kilka czy kilkanaście lat przemienią się w znacznie większą sumę. Chcesz zadbać o finansową przyszłość swoją i swoich najbliższych? Już dziś zastanów się, z jakich wydatków możesz zrezygnować i jaką kwotę miesięcznie jesteś w stanie odłożyć. Choć regularne oszczędzanie może — zwłaszcza na początku — wiązać się z wyrzeczeniami, zdecydowanie warto podjąć wyzwanie. Nagrodą będzie bowiem finansowe bezpieczeństwo w przyszłości.

Infografika – paradoks 10. dnia miesiąca.

Jakie oszczędności powinniśmy odłożyć na przyszłość?

Wyniki badania przeprowadzonego przez Prudential wskazują, że aż 63% ankietowanych trzyma oszczędności w skarpecie. Niestety, gromadzenie odłożonych pieniędzy w skarbonce lub na nieoprocentowanym rachunku bankowym powoduje, że kapitał nie tylko na siebie nie zarabia, ale także, z powodu inflacji, z roku na rok traci swoją wartość. Kluczem do skutecznego oszczędzania jest więc nie tylko regularne odkładanie choćby niewielkich kwot, ale także korzystanie z narzędzi finansowych, które pomogą zwiększyć kapitał. Jednym z nich jest ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe EMERYTURA BEZ OBAW. Doskonale łączy ono cechy klasycznego ubezpieczenia na życie z funkcją oszczędzania na emeryturę. Dzięki funkcji oszczędnościowej pozwala zgromadzić kapitał, który pomoże Ci w czasie przyszłej emerytury utrzymać obecny standard życia, uniezależnić kwotę świadczenia emerytalnego od tego wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i realizować swoje marzenia bez wyrzeczeń. Taka polisa na życie również zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Pozwala więc skutecznie zabezpieczyć przyszłość najbliższych, zapewnić im odpowiedni standard życia i zminimalizować stres towarzyszący utracie płynności finansowej. Więcej informacji o ubezpieczeniu EMERYTURA BEZ OBAW znajdziesz na stronie: https://www.pru.pl/emerytura/.

Informacje o Prudential Family Index: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Beyond w styczniu 2024 r. metodą CAWI (kwestionariuszowych wywiadów prowadzonych przez internet) na panelu firmy Norstat Polska, na próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 25-70 lat, posiadających przynajmniej jedno dziecko. Badana próba liczyła 750 osób.

Źródło: https://www.pru.pl/biuro-prasowe/paradoks-10-dnia-miesiaca/

