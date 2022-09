Jak przestrzegać segregacji odpadów na co dzień?

Jaki jest podział śmieci?

Odpady komunalne dzielimy na pięć frakcji. Część z nich odpowiada konkretnemu rodzajowi surowca: papierowi, metalowi i plastikowi oraz szkłu. Dwie pozostałe frakcje to odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane. Jeśli więc cokolwiek w gospodarstwie domowych trafić ma do kubła na odpady, warto zastanowić się, gdzie (w którym kuble) konkretnie powinien zostać umieszczony.

Na osiedlowych śmietnikach kubły dotyczące określonej frakcji śmieci oznaczone są odpowiednimi nalepkami, a każdy pojemnik jest innego koloru.

Makulaturę, a więc papier wszelkiej maści, papierowe torby, tektury, kartony, stare gazety czy ulotki wyrzucamy do niebieskiego kubła z napisem papier. Do żółtego kubła powinny trafiać śmieci z tworzywa sztucznego i metalu. Będzie to więc miejsca na plastikowe butelki, metalowe puszki po konserwach, folię aluminiową, foliowe zrywki, itd. Do zielonego pojemnika na szkło wrzucamy opakowania szklane. Trafić więc powinny tutaj szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po kosmetykach kolorowych czy pielęgnacyjnych, szklane opakowania po lekach. Do brązowego kubła na odpady biodegradowalne z nalepką „BIO” powinny powinny być wyrzucane śmieci biodegradowalne pochodzenia roślinnego. Wrzucamy tam więc obierki z owoców i warzyw, roślinne resztki jedzenia, obumarłe części roślin, jak zwiędłe płatki kwiatów, liście. Można też umieszczać tam fusy po kawie i herbacie. Czarny kubeł z napisem odpady zmieszane służy do umieszczania w nim wszystkiego, co nie nadają się do przypisania do żadnej z wymienionych frakcji, nie mogą być to jednak odpady niebezpieczne ani gruz.

Co zrobić z odpadami niebezpiecznymi?

Odpady niebezpieczne nie mogą trafiać do osiedlowych śmietników. Do odpadów niebezpiecznych należą te, których wpływ na zdrowie bądź środowisko może doprowadzić do poważnego uszczerbku. Odpady niebezpieczne więc to śmieci o właściwościach łatwopalnych, wybuchowych, żrących, kancerogennych, mutagennych czy zakaźnych. Muszą być odpowiednio zabezpieczone i zutylizowane. Jeśli chcemy pozbyć się odpadów niebezpiecznych, czeka nas wywóz śmieci do odpowiedniego punktu PSZOK, gdzie zostaną odpowiednio zabezpieczone, chyba że przepisy stanowią inaczej (tak jest w przypadku wyrobów azbestowych, które usuwane i transportowane mogą być tylko przez osoby wykwalifikowane i posiadające odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem azbestu). Jeśli wśród śmieci niebezpiecznych znajdują się baterie, leki czy opony, można też próbować dostarczyć je odpowiednio do: punktów skupu zużytych baterii, do aptek zbierających przeterminowane medykamenty czy do punktu utylizacji opon.

Utylizacja śmieci po remoncie

Ci, którzy prowadzą remont czy inne prace budowlane, zastanawiają się niejednokrotnie co zrobić z odpadami, które generują się podczas tego rodzaju robót. Gruz, kawałki cegieł, elementy armatury łazienkowej czy odłamki kafelków to nie są śmieci komunalne, aby mogły być wyrzucone do zwykłego kubła, potrzebny jest zatem kontener na gruz. Na gruz-alibaba.pl odpłatnie wybrać można różne pojemności i ładowności kontenerów, a te podstawiane są w umówionym miejscu na określony czas. Bez przeszkód można więc umieszczać tam wszelkie odpady remontowe, od cegieł, przez boazerię, aż po płytki czy skrawki wykładzin. Kontener na odpady odbierany jest później wraz z całą zawartością, dlatego nie trzeba martwić się o to, co dalej zrobić z odpadami — o prawidłową utylizację dba firma, która wynajęła nam kontener.

Zanim wyrzucimy śmieci do kosza, dokładnie przyjrzyjmy się z jakiego surowca są wykonane. Wstępna segregacja śmieci w domu znacznie ułatwia późniejsze rozdysponowanie śmieci do odpowiedniego pojemnika w osiedlowej altance śmietnikowej. Jeśli planujemy remont, zadbajmy odpowiedni kontener. Dzięki temu wygodnie wyrzucimy wszystko, co będzie do wyrzucenia, a utylizacją zajmie się firma. Z kolei odpady niebezpieczne muszą podlegać ścisłym wymogom utylizacji, dlatego trzeba dostarczyć je do punktu PSZOK.