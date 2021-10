Drobne gadżety

Ciekawym sposobem na promocję firmy są gadżety w formie długopisów, ołówków, smyczy, kubków czy kalendarzy kieszonkowych. Na każdym z tych przedmiotów możesz nadrukować lub wygrawerować logo firmy i podstawowe informacje kontaktowe, tym samym przypominając potencjalnemu klientowi o swojej marce, podczas gdy ten będzie używał produktów.

Roll-upy reklamowe

Duże plakaty na specjalnych stojakach to świetna alternatywa dla wręczania przechodniom niewygodnych ulotek. Jeśli potencjalny klient zainteresuje się Twoją działalnością, na pewno zwróci uwagę na plakat. Na specjalnych płótnach możesz wydrukować cokolwiek chcesz — informacje o firmie, grafikę związaną z marką, przykładowe realizacje i wiele innych projektów.

Teczki i notesy

Do promocji swojej firmy możesz użyć prostego tricku. Przygotuj materiały reklamowe w postaci katalogów lub pigułek z informacjami, a podczas rozmowy z potencjalnym klientem i przedstawiania swojej oferty wręcz mu teczkę, w której schowa kartkę, na której notował niezbędne informacje, lub notes, w którym będzie mógł zapisywać to, czego się dowie. Na każdej kartce umieść nadrukowane logo firmy lub dane kontaktowe. Choć potencjalny klient z pewnością odwiedzi kilka innych stanowisk, przed oczami wciąż będzie miał Twoje logo, co być może skłoni go do podjęcia współpracy z firmą.

Zaprezentuj swoje realizacje

Jednym z błędów popełnianych przez wystawców jest brak przedstawienia swoich realizacji. Każdy może opowiadać potencjalnym klientom o swoich osiągnięciach, jednak nie przełoży się to na prawdziwe zainteresowanie produktem lub usługą, gdy ich po prostu nie zaprezentujesz! Jeśli jesteś fotografem — pokaż album z najlepszymi zdjęciami, które wykonałeś. Jeśli tworzysz filmy — zabierz ze sobą ekran lub laptopa, na którym wyświetlisz realizacje. Zajmujesz się robótkami ręcznymi?

Przynieś kilka swoich prac. Prowadzisz szkołę nauki jazdy? Pokaż osiągnięcia kursantów. Wszystko, co chcesz sprzedać, musisz pokazać potencjalnemu klientowi jako prawdziwy, „namacalny” produkt.

Podsumowanie

Promocja firmy nie może być zbyt nachalnym przedsięwzięciem. Pamiętaj, że żaden potencjalny klient nie lubi być zasypywany nadmiarem informacji i materiałów reklamowych. Podstawą jest odpowiednio przygotowane, atrakcyjne stanowisko, proste komunikaty i pozwolenie klientowi samemu zdecydować, czy zechce on podjąć współpracę z Twoją marką.