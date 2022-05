Jak rozpoznać kawę elitarną?

Fale kawy

Zanim jednak zaczniemy, musimy poświęcić nieco miejsca na omówienie, czym w ogóle jest “trzecia fala kawy”, która dała nam kawę specialty. Wyłoniła się ona jako naturalny rezultat dwóch poprzedzających fal. Pierwsza (trwająca mniej więcej do lat 60. XX wieku) to rozpowszechnienie się kawy w społeczeństwie jako towaru, pierwszy raz stała się ona ogólnodostępna i spożywana w sposób masowy. Druga fala to zamienienie się kawy w dobro luksusowe - to wtedy powstały pierwsze sieciowe kawiarnie, serwujące ogromne mleczne napary z przytłaczającą ilością dodatków. Nastąpiła pewna zmiana w świadomości konsumentów - picie naparu nie było koniecznością, a doświadczeniem - najistotniejszym czynnikiem stała się atmosfera, towarzysząca doświadczeniu picia kawy. Jednak najważniejszą dotychczas zmianę przyniosła osławiona trzecia fala, którą można by zsyntezować mówiąc, iż kawę zaczęto traktować jako swego rodzaju sztukę. Największą wagę przykładać zaczęto do jakości ziaren, ich pochodzenia, lecz także do społecznej odpowiedzialności, którą przyjmują na siebie palarnie specialty - kawa to już nie tylko produkt spożywczy, to także otaczająca je historia, to szacunek dla dbałości włożonej w jej hodowlę, to poświęcenie większej niż kiedykolwiek uwagi smakowi, który skrywają w sobie ziarna. To właśnie trzecia fala kawy przyniosła nam pojęcie kawy specialty

Czym jest kawa specialty?

Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco prosta: przyjęta powszechnie definicja głosi, iż ziarna specialty to takie, które w klasyfikacji Specialty Coffee Association uzyskały co najmniej 80 na 100 możliwych punktów. Pojęcie to jest jednak znacznie starsze, po raz pierwszy użyto go bowiem już w roku 1974 do opisu kaw o najlepszym smaku, które uprawiano w mikroklimatach z dołożeniem wszelkiej staranności celem uzyskania najlepszych z możliwych efektów smakowych. Nie da się więc ukryć, iż określenie specialty stanowi niejako o pewnej elitarności danej kawy. Jednak kto i w jaki sposób wyznacza tę elitarność?