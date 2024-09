Jak skutecznie chronić dom jesienią? Poradnik monitoringu na krótkie dni

Monitoring domu a okres jesienny

Po zakończeniu letniego sezonu wakacyjnego ceny wyjazdów zaczynają spadać. To idealny moment na dłuższy urlop dla osób, które unikają tłumów i szukają bardziej kameralnych warunków. Jesienią łatwiej o rezerwację hotelu, a bilety lotnicze czy wycieczki są zazwyczaj tańsze niż w szczycie sezonu. Dłuższe wyjazdy oznaczają jednak dłuższe pozostawienie domu bez nadzoru.

Jesień to czas w roku, kiedy wielu z nas stara się wykorzystać ostatnie ciepłe dni, zanim nadejdzie zima. Jest to okres sprzyjający krótszym wyjazdom, zarówno weekendowym, jak i dłuższym urlopom. Dzień staje się coraz krótszy, co może sprzyjać utracie czujności właścicieli domów w kwestii bezpieczeństwa.

Jak zabezpieczyć dom?

Najbardziej oczywistym powodem zabezpieczenia domu jest ochrona przed włamaniami i kradzieżami. Dobrze zabezpieczony dom staje się znacznie mniej atrakcyjny dla potencjalnych włamywaczy. Statystyki pokazują, że przestępcy często wybierają łatwiejsze cele – domy bez systemów alarmowych, kamer czy solidnych zamków. Właściwie dobrany system monitoringu może w dużym stopniu zapewnić bezpieczeństwo, ale jest również koniecznym elementem przy ubezpieczeniu budynku.

Jeśli zastanawiasz się, jaki system wybrać, aby Twój dom był bezpieczny, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

Kamery na podczerwień - aktualnie ciekawym rozwiązaniem są kamery ze światłem hybrydowym. Dzięki nim obraz w dzień jest doskonałej jakości i w kolorze, natomiast w nocy działa jako czarno-biały lub zbliżony do kolorowego, nawet jeśli nie posiadamy dodatkowego oświetlenia. Kamery dualne umożliwiają włączenie mocniejszego doświetlenia po wykryciu ruchu. Marki Hikvision i Dahua to dwaj producenci, którzy oferują szeroki zakres modeli o różnym zasięgu i sporym przekroju rozdzielczości. Rejestrator IP do kamer - nie wybieraj zbyt małego, łącz kamery i rejestrator w obrębie tego samego producenta. Wówczas wszystkie funkcje analityczne będą działały jak należy. Dysk do monitoringu - nie zapomnij o wskazaniu odpowiednio długiego zapisu z kamer. Nie ma nic gorszego jak źle ustawiona i skonfigurowana funkcja zapisu z kamer. Przewody do monitoringu - systemy przewodowe zawsze będą działać stabilniej niż te wykorzystujące Wi-Fi. W Zabezpieczenia Poznań rekomendujemy monitoring przewodowy zasilany poprzez PoE (Power over Ethernet). Estetyka i analityka kamery - kamery powinny pasować do wyglądu budynku. W Zabezpieczenia Poznań możemy dopasować odpowiednie modele do danego typu budynku. Warto zastanowić się nad funkcjami dodatkowymi w monitoringu, takimi jak rozpoznawanie twarzy, wykrywanie przekroczenia linii czy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Odporność na warunki atmosferyczne - kamery powinny być odporne na upały oraz duże mrozy. Zwracajmy uwagę na klasę szczelności kamer. Łatwość instalacji i konfiguracji - dobrze, aby sprzęt był prosty w konfiguracji i posiadał dobrze działającą aplikację mobilną, która odpowiada nam w obsłudze i jest w języku polskim. Integracja z innymi systemami bezpieczeństwa - kamery IP mogą być częścią większego systemu zabezpieczeń domu, obejmującego alarmy, czujniki ruchu, oświetlenie zewnętrzne czy inteligentne zamki. Dzięki temu możemy stworzyć kompleksowy system ochrony, który współpracuje harmonijnie, zwiększając nasze bezpieczeństwo i spokój. Mimo wszystko w Zabezpieczenia Poznań zalecamy tworzenie oddzielnego systemu alarmowego i monitoringu, traktując je jako dwa odrębne systemy zabezpieczeń. Wsparcie techniczne - to kolejny element, na który warto zwrócić uwagę. Sprzęt do monitoringu musi działać stabilnie i przez długie lata. Warto wybierać sprzęt od firm z polskim serwisem i wsparciem technicznym. Cena - bardzo istotny aspekt. Sprzęt powinien być dopasowany do danego budynku. Warto wybrać takie modele, które faktycznie posiadają funkcje istotne dla właściciela. Kluczowe będą kamery na wjazd i ogród. Pamiętajmy, że monitoring domu może składać się z kilku typów kamer w obrębie jednego systemu, które będą współpracować między sobą.

Monitoring domu na jesień - jaki system wybrać?

Odpowiedź brzmi: to zależy. W Zabezpieczenia Poznań wychodzimy z założenia, że dobry monitoring to ten dopasowany do danego budynku. Nie ma uniwersalnych modeli, które pasują wszędzie, a każdy budynek jest nieco inny. Oczywiście możemy zastosować kamery szerokokątne o rozdzielczości minimum 4 Mpx, które w większości domów są wystarczające do podstawowego podglądu. Pamiętajmy jednak o dodatkowych funkcjach oświetleniowych, zasięgu kamer, kącie widzenia, detekcji ruchu itp. Elementów, które wpływają na działanie systemu, jest naprawdę wiele.

Warto porozmawiać i zastanowić się, czy zestaw kamer IP ma tylko odstraszać włamywaczy i zapewniać podstawowy podgląd obrazu, czy może chcemy czegoś więcej? Może kamery z aktywnym odstraszaniem audio-wizualnym, które odstraszą włamywacza na żywo? Aktualnie monitoring to nie tylko bieżący podgląd, ale system realnie odstraszający włamywaczy i pomagający błyskawicznie reagować w momencie zagrożenia, który można zintegrować z agencją ochrony.

Serdecznie zapraszamy do indywidualnego dopasowania sprzętu i wyboru idealnego zestawu monitoringu do domu.

Marcin z Zabezpieczenia Poznań