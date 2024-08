Ile kompletów bielizny potrzebujesz na urlop?

Bielizna to element garderoby, bez którego nie obejdziemy się na wczasach. Potrzebujemy kilku staników i tylu par majtek, ile dni zamierzamy spędzić na urlopie. Niektóre z nas zatrzymują się w miejscu, gdzie do dyspozycji gości znajduje się pralka, w razie potrzeby biustonosz można przeprać ręcznie, aby przywrócić mu świeżość.

Jak spakować bieliznę na urlop?

Biustonosze to elementy garderoby, które ciężej spakować niż majtki. Jeśli źle podejdziemy do tego zadania, możemy je nawet nieodwracalnie uszkodzić. Nigdy nie wrzucajmy staników na dno walizki ani do jej bocznych kieszeni, bo je zgnieciemy. Zaleca się, aby biustonosze umieścić na samej górze. Zapnij każdy stanik, aby haftki nie uszkodziły innych ubrań. Następnie ułóż biustonosze na sobie. „Wieżę biustonoszy” włóż do specjalnego woreczka na bieliznę, który oddycha i odprowadza wilgoć, a następnie umieść go na górze walizki. Zadbaj o to, aby nic nie przygniatało staników.

Jakie staniki przydadzą się na urlopie?

Bielizna, którą zabierzesz ze sobą w podróż, powinna być przede wszystkim funkcjonalna. Zastanów się, co planujesz robić na urlopie. Przejrzyj również ubrania, które wybrałaś na tę okoliczność. Kobiety aktywne fizycznie często nie rezygnują z treningów podczas wczasów. Jeśli planujesz poranny jogging, przyda Ci się stanik sportowy, który nie zawiera fiszbinów.

Lubisz nosić hiszpanki lub topy z ramiączkami spaghetti? Dobrym wyborem okaże się bardotka lub stanik strapless.

Wybierasz się na kolację do ekskluzywnej restauracji i zamierzasz założyć efektowną sukienkę z głębokim dekoltem? Stanik plunge doskonale zda egzamin.

Pragniesz odsłonić swoje plecy i zaprezentować światu nowy tatuaż? Biustonosz samonośny to bielizna do zadań specjalnych, której potrzebujesz do tego rodzaju ubrań.

Pod jasne topy, bluzki i sukienki zakładamy gładkie, cieliste staniki, które stapiają się z naszą karnacją. Pozostają praktycznie niewidoczne pod ubraniem.

Czarne i kolorowe ubrania zazwyczaj należą do mniej wymagających. W tym przypadku możesz postawić na kolorowy biustonosz.