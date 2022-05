Generatory prądotwórcze trójfazowe z kolei cechują się nieco odmienną charakterystyką. Różnica zauważalna jest w budowie prądnicy. Pamiętajmy również, że dobry generator trójfazowy jest słabym generatorem jednofazowym. Agregaty trójfazowe sprawdzą się idealnie w przypadku, gdy potrzebujemy podłączyć do prądu urządzenie wymagające znacznie większej mocy zasilania.

Jeżeli decydujesz się na zakup agregatu pod konkretne zastosowanie, nie zapominaj, że moc elektryczna generatora powinna być zawsze większa od sumy mocy urządzeń do niego podłączonych. Z kolei jeżeli chcesz do takiego sprzętu podłączyć kilka różnych urządzeń, wybierz model trójfazowy. Rozdzieli on równomiernie moc, co sprawi, że unikniesz ewentualnego ryzyka niesymetrycznego przeciążenia lub uszkodzenia.

Agregaty prądotwórcze - jak ich używać?

Zanim przystąpisz do użytkowania agregatów prądotwórczych, dokładnie przeczytaj instrukcję dołączoną do danego sprzętu. To od poprawnej obsługi agregatów zależy nasze bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie odbiorników. Pomimo że sprzęty tego typu obsługuje się podobnie, warto zaczerpnąć informacji o specyfikacji danego modelu. Zachowajmy ostrożność szczególnie podczas podłączania agregatów. Zwróćmy też uwagę na proponowaną przez producenta lepkość płynu i zapoznajmy się z zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas obsługi i użytkowania.

Przed włączeniem agregatu, powinniśmy go wyczyścić i nasmarować wszystkie podzespoły. Sprawdźmy również czystość i stan zużycia filtra. Większość firm wynajmujących zapewnia jednak agregaty, które są już gotowe do użytku.

Pamiętajmy również o korzystaniu z tego typu produktów w odpowiednim środowisku. Niektóre agregaty przeznaczone są do umiejscowienia na zewnątrz, inne można umieścić w pomieszczeniach. Jeżeli agregat znajduje się wewnątrz budynku, niezbędna jest odpowiednia instalacja odprowadzania spalin z silnika. Nie poleca się instalowania generatorów nieposiadających chłodzenia w takich pomieszczeniach jak np. garaż samochodowy, ponieważ specyfika takiego silnika wymaga cyrkulacji powietrza w celu chłodzenia. Agregaty prądotwórcze działają poprawnie tylko i wyłącznie wtedy, gdy zapewnimy im określone przez producenta środowisko. Ponadto prawidłowa praca agregatu wymaga poziomego, płaskiego i stabilnego podłoża.

Ważna jest również ochrona generatorów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nadmierna wilgoć może spowodować wiele uszkodzeń. Produkty tego typu musimy też chronić przed dziećmi. Agregaty silnie się nagrzewają, dlatego zabezpieczenie ich przed bezpośrednim dostępem osób nieupoważnionych jest konieczne.

Przed podłączeniem odbiorników, musimy też sprawdzić, czy ich łączna moc - z uwzględnieniem poboru mocy na rozruch - nie jest większa niż moc nominalna samego agregatu. Agregat powinniśmy włączyć bez obciążenia. Urządzenia elektryczne podłączamy do niego dopiero po uruchomieniu silnika. Wszystkie elektronarzędzia, szlifierki, komputery, lodówki, maszyny i inne narzędzia pracy należy podłączać stopniowo, nigdy nie na raz.

Zawsze przed uruchomieniem generatorów sprawdzajmy zbiornik paliwa i określmy jego poziom. Jeżeli stan jest zbyt niski, paliwo należy uzupełnić. Nie dopuszczajmy do spadku poniżej minimum. Natomiast, gdy zachodzi potrzeba wykonania dłuższej przerwy w użytkowaniu generatorów, zbiornik paliwa należy opróżnić.

Transport agregatów powinien odbywać się w pozycji roboczej. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować zalanie świecy i poważne uszkodzenia filtra powietrza.

Podsumowanie

Agregaty prądotwórcze nie tylko dostarczają elektryczność do miejsc, gdzie nie ma instalacji, ale również zabezpieczają nas przed nagłą i niespodziewaną utratą prądu. Są niezbędne w wielu branżach, szczególnie tych, w których przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą wiązać się z dużymi kosztami lub niebezpieczeństwem. Dbajmy więc o prawidłowe użytkowanie agregatów prądotwórczych. Dzięki temu wydłużymy ich czas pracy i posłużą nam one na długie lata.