Jak wybrać idealne biurko biurowe do pracy zdalnej? Praktyczny poradnik dla pracowników i freelancerów

Biurka biurowe a biurka gabinetowe — czym się różnią?

Biurko biurowe i gabinetowe różnią się nie tylko stylem, ale także funkcjonalnością. Przy wyborze biurka warto zastanowić się, jakiego rodzaju pracę będziesz na nim wykonywać oraz jakiej przestrzeni do pracy potrzebujesz.

Klasyczne biurka biurowe to standardowe rozwiązanie, które znajdziemy w większości przestrzeni biurowych. Biurka biurowe są zazwyczaj prostsze i bardziej kompaktowe, idealne dla osób, które potrzebują funkcjonalnej przestrzeni roboczej, ale nie mają zbyt dużo miejsca w domu. Co wyróżnia takie biurko? Przede wszystkim kompaktowość. Klasyczne biurko biurowe zazwyczaj ma mniejsze wymiary, co sprawia, że łatwiej je ustawić w małych pomieszczeniach. Nawet jeśli Twoja wydzielona do pracy z domu przestrzeń jest niewielka, biurko, a szczególnie biurko biurowe stworzone na wymiar, będzie doskonałym rozwiązaniem. Takie biurko często posiada również wbudowane szuflady na akcesoria biurowe, co także znacznie ułatwia codzienną pracę. W sklepie internetowym MebWay, możesz zamówić zarówno klasyczne biurko bez szuflad i dodać do nich pasujący kontenerek biurowy, jak i biurko z wbudowanymi szufladami lub biurko narożne z komodą, a to wszystko w wersji na wymiar oraz standardowej. Będzie idealne dla freelancerów lub pracowników, którzy mają ograniczoną przestrzeń do pracy.

Jeśli chodzi o biurka gabinetowe, to są one bardziej eleganckim i prestiżowym rozwiązaniem. Biurka gabinetowe są często większe, masywniejsze i bardziej dekoracyjne. Sprawdzają się w większych przestrzeniach, gdzie estetyka i funkcjonalność są równie ważne. Zazwyczaj wyróżniają się dużym blatem i większą przestrzenią roboczą, co jest korzystne, jeśli używasz wielu urządzeń (np. dwóch monitorów, drukarki). Często mają również bardziej ozdobny charakter. Jeśli masz dodatkowy pokój i potrzebujesz duże większej przestrzeni do pracy, duże biurko gabinetowe będzie najlepszym rozwiązaniem. W sklepie internetowym MebWay, biurka gabinetowe również można dopasować do własnych potrzeb, wybierając odpowiadającą wysokość, szerokość czy głębokość, a także wybraną kolorystykę.