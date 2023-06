Jak zacząć liczyć kalorie i czy trzeba to robić by schudnąć? Cała prawda

Czy trzeba liczyć kalorie, żeby schudnąć?

Teoretycznie nie trzeba. Niektórzy decydują się na odchudzanie wyłącznie zmianą nawyków. Dzięki temu nieświadomie wchodzą w deficyt kaloryczny, co skutkuje spadkiem wagi.

W praktyce jednak tylko świadoma kontrola kaloryczności gwarantuje utratę wagi. Bez liczenia nic nie daje pewności schudnięcia - ani sport, ani rezygnacja ze słodyczy, ani odstawienie piwa. Spalone na treningu kalorie łatwo nadrobić, a te ze zdrowych produktów są tak samo tuczące, jak te z batoników... Może uda Ci się schudnąć zmianą nawyków, a może nie i wyłącznie zmarnujesz czas. Chcesz ryzykować?

Gdy naprawdę zależy Ci na schudnięciu, liczenie kalorii jest mniej skomplikowane, niż kombinowanie jak schudnąć bez robienia tego. W dodatku efekt jest pewny jak w żadnym innym przypadku.

Jak zacząć liczyć kalorie w najprostszy sposób?

Czasy książeczek z tabelami kalorii, kalkulatorów i ręcznych notatek mamy szczęśliwie za sobą. Dzisiaj, najlepszym pomocnikiem w liczeniu kalorii będzie Twój smartfon.

Darmowe, proste w obsłudze aplikacje do liczenia kalorii dysponują milionowymi bazami produktów spożywczych. Wystarczy wpisać w ich wyszukiwarkę nazwę produktu, zaznaczyć ile go zjadłeś, a aplikacja zanotuje dokładną kaloryczność wraz z makroskładnikami.

Swoją przygodę z odchudzaniem zacznij więc od wyboru aplikacji. Ciekawe porównanie aplikacji do liczenia kalorii znajdziesz na: https://www.e-figura.pl/aplikacje-do-liczenia-kalorii-test-najpopularniejszych

By odchudzanie szło zgodnie z planem, powinieneś skrupulatnie notować w aplikacji każdy zjedzony produkt - także drobną czekoladkę, którą poczęstuje Cię koleżanka!

Program będzie Ci pokazywał, ile jeszcze możesz zjeść danego dnia, by zmieścić się w deficycie kalorycznym.

Jak liczyć kalorie posiłków jedzonych w domu?

Jeśli gotujesz samodzielnie, kontrola kalorii będzie bardzo prosta. Masz już aplikację do liczenia kalorii? Do kompletu zaopatrz się w wagę kuchenną. Każdy produkt należy zważyć przed obróbką termiczną i wpisać do aplikacji.

Produkt ważony dopiero po obróbce termicznej nie będzie miał tak trafnie obliczonej kaloryczności, więc pamiętaj o wpisaniu całości jeszcze przed przystąpieniem do właściwego gotowania.

Jak liczyć kalorie posiłków jeśli gotujesz dla całej rodziny?

Policz kalorie dla całości - zważ wszystkie użyte składniki i wpisz do aplikacji. Następnie podziel danie np. na 4 porcje i podziel całkowitą liczbę kalorii też przez 4 - uzyskasz wynik dla jednej. Wtedy odłóż jedną porcję o określonej kaloryczności na talerz i wpisz w smartfona.

Jak liczyć kalorie w posiłkach restauracyjnych?

To zależy od restauracji.

W zwykłych barach i restauracjach liczenie zawsze będzie tylko szacunkowe. W aplikacjach do liczenia kalorii znajdziesz takie potrawy jak bigos, placek po węgiersku czy pierogi ruskie, ale każde takie danie jest przygotowywane według innego przepisu. Nie wiesz, z jakiego korzysta akurat Twój lokal gastronomiczny. Porcja pierogów może mieć 400 kcal, ale może mieć też 1000 kcal… Dlatego w trakcie diety warto ograniczyć jedzenie na mieście, by móc dokładnie kontrolować żywienie.

Z kolei w restauracjach sieciowych - McDonald’s, KFC, Starbucks, Subway etc. - posiłki są standaryzowane. Sieciówki publikują oficjalne tabele kalorii dla swoich dań, napojów i przekąsek. Aplikacje do liczenia kalorii korzystają właśnie z tych danych. By uwzględnić np. Big Maca w jadłospisie, wpisz w wyszukiwarkę produktów Big Mac, a aplikacja zanotuje dokładnie to danie. Proste? Proste! Kolejna przewaga aplikacji nad papierowymi książeczkami z tabelami kalorii jest taka, że nadążają one za wszelkimi jedzeniowymi nowościami.

Jak zacząć liczyć kalorie szybko i sprawnie? Wskazówki na początek z aplikacją

Ważenie i wpisywanie w telefon po kolei wszystkich jedzonych produktów brzmi jak czynność pochłaniająca masę czasu… Tak jednak wcale nie musi być, jeśli wybierzesz dobrą aplikację. Zwróć uwagę na:

szerokość bazy produktów. Im obszerniejsza, tym większe prawdopodobieństwo, że znajdziesz w niej wszystko po wpisaniu zaledwie kilku liter. Nie będziesz musiał ręcznie wprowadzać kalorii i makroskładników wypisanych na etykiecie produktu.

skaner kodu kreskowego. Dobre aplikacje liczące kalorie pozwalają dodawać produkty szybkim skanowaniem kodu - nie trzeba wpisywać nazwy.

możliwość zapisywania i kopiowania swoich posiłków. Dzięki temu nie będziesz musiał na okrągło wpisywać krok po kroku swoich standardowych dań.

bazy gotowych przepisów z policzonymi kaloriami. To stałe źródło inspiracji kulinarnych. Gdy przepis jest już dodany do aplikacji nie musisz wpisywać zupełnie nic. Wystarczy dodać go do swojego jadłospisu kilkoma dotknięciami.

Zapewniamy, że liczenie kaloryczności wcale nie jest trudne, a wpisywanie produktów do aplikacji szybko wejdzie Ci w nawyk. Odruchowo zrobisz czekając, aż zagotuje się woda na makaron. Podstawa to dobry program z dużą bazą i wygodnymi funkcjami.

Jak zacząć liczyć kalorie? Od pobrania aplikacji i zakupu wagi kuchennej. Dalej wystarczy kilka nawyków - ważenie i wpisywanie produktów przed przyrządzeniem, obliczanie porcji, zapisywanie na przyszłość swoich kompozycji dań.

Jedyny problem, jaki możesz mieć na początku, to ten z wyborem dobrej aplikacji. Na mobilnym rynku jest ich wiele. By od razu trafić w wygodne, rzetelne narzędzie, wejdź na portal E-figura.pl - znajdziesz tam porównanie najpopularniejszych aplikacji do liczenia kalorii!