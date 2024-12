Jak zorganizować miejsce pracy z wykorzystaniem szaf, regałów i kontenerków biurowych?

Ile miejsca do przechowywania potrzebuje jeden pracownik?

Potrzeby związane z przechowywaniem zależą od specyfiki stanowiska, a co za tym idzie - po prostu potrzeb pracownika. Dla przykładu, pracownik administracyjny, który codziennie korzysta z dokumentacji, potrzebuje znacznie więcej miejsca niż grafik komputerowy, dla którego wystarczy kontenerek na narzędzia pracy i spory blat biurka.

Dobrym punktem wyjścia jest założenie, że jeden pracownik powinien mieć dostęp do około 1 m³ przestrzeni do przechowywania. W praktyce oznacza to, że na każdą osobę należy zaplanować jedną dużą szafę, regał lub kontenerki biurowe o odpowiedniej wielkości, które mogą być łatwo dostępne dla pracownika. Jeśli jednak pracownicy nie potrzebują dużej ilości miejsca do przechowywania, urządzając biuro, możesz przeznaczyć jedną szafę na dwóch pracowników + dla każdego z nich osobny, niewielki kontenerek biurowy klasyczny, który możesz bez problemu umieścić pod każdym biurkiem.

Projektowanie wnętrz biurowych – dlaczego warto zaufać ekspertom?

Projektowanie przestrzeni biurowej może być wyzwaniem, szczególnie jeśli chcemy osiągnąć równowagę między funkcjonalnością, a estetyką. Właśnie dlatego przy zamawianiu mebli biurowych warto korzystać z usług firm oferujących wsparcie projektowe.

Jedną z firm specjalizujących się w meblach biurowych jest firma Mebway, która oferuje swoim klientom darmowe projekty wnętrz komercyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest dokładne dopasowanie mebli do dostępnej przestrzeni, co zapewnia ich optymalne wykorzystanie. Dla firm poszukujących bardziej kompleksowych rozwiązań, Mebway współpracuje z profesjonalnymi projektantami wnętrz, umożliwiając stworzenie unikalnych projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Wszystko to można zrealizować w jednym miejscu, co oszczędza czas i minimalizuje stres związany z organizacją biura. Jedna firma może zająć się projektem, wyposażeniem w meble biurowe, dostawą, a także montażem.